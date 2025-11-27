PSOE exige a López Miras que asuma responsabilidades políticas y advierte que las alarmas del hospital "no sonaron"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSOE

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha exigido al presidente Fernando López Miras que "asuma responsabilidades políticas por poner en riesgo la vida de los pacientes y el personal sanitario del hospital Santa Lucía de Cartagena".

Y es que, ha denunciado, "los sistemas antincendios no funcionaron y la falta de un protocolo de actuación, ya que solo la actuación voluntarista de los profesionales del hospital impidió que hubiera daños personales". "Ni las alarmas sonaron, ni nadie ordenó ni dirigió la evacuación", advierte.

Fernández ha exigido que "se investigue por qué no funcionaron los sistemas de emergencias, como alarmas y bloqueo de puertas" y ha pedido que se realice "una auditoria de seguridad en el hospital y se revisen los protocolos de seguridad".

A su juicio, "estamos ante una de las consecuencias más graves de la falta de gestión de López Miras, porque ha puesto en peligro a los pacientes y al personal sanitario por no tomar medidas después del incendio que sufrió el hospital en 2015 y del incendio del edificio Campanar en 2024".

Según Fernández, "tenemos un presidente que no cumple con sus responsabilidades y que solo se dedica a confrontar". Con lo ocurrido este miércoles "se puso de manifiesto la negligencia del Gobierno regional, que no ha hecho nada para sustituir los materiales de la fachada que eran inflamables, como ya denunció el PSOE y le mandató la Asamblea Regional".

Una situación que ha tachado de "intolerable", al tiempo que ha manifestado que el personal sanitario del hospital se ha puesto en contacto con el Grupo Parlamentario Socialista para denunciar la situación.

Considera también que la dirección del hospital y el Servicio Murciano de Salud tienen que dar explicaciones sobre "los protocolos y qué fue lo que pasó".

La portavoz socialista ha explicado que "los primeros indicios apuntan a una colilla como la causa del grave incendio que ha sufrido el Hospital Santa Lucía" y ha recordado que "es la segunda vez que ocurre, ya que en 2015 el centro sufrió otro incendio por este mismo motivo".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de López Miras "ha cometido una grave negligencia y no ha hecho absolutamente nada en los últimos 10 años, a pesar de saber que las fachadas del hospital están hechas de un material que favorece la propagación de las llamas, especialmente en el caso de viento, como sucedió ayer".

"Estaban avisados. El revestimiento del Hospital Santa Lucía está hecho del mismo componente que edificio Campanar, en Valencia, que sufrió un grave incendio en 2024 en el que murieron una decena de personas", ha puntualizado.

Fernández ha reiterado que, en febrero de este año, la Asamblea Regional "aprobó una moción para que el Gobierno de López Miras aclarara las causas del incendio de 2015 y determinara si los materiales de la fachada del hospital son seguros".

"Pero, una vez más, el Gobierno regional ha incumplido el mandato de la Asamblea", indica. También ha indicado que la Asamblea Regional instó al Ejecutivo autonómico a "realizar, publicar y remitir al parlamento un informe donde se detallaran los materiales de construcción que recubren el hospital, así como las posibles soluciones en caso de que el informe fuera desfavorable con la actividad en las condiciones adecuadas de seguridad".

Ha aclarado que las paredes de un centro sanitario "deben estar hechas con materiales con mayor capacidad ignífuga, que retrasen el avance de las llamas, y no con materiales que provoquen incendios con esta voracidad".