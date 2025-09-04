PSOE Murcia critica que las asociaciones de San Basilio hayan tenido que abandonar el local donde tenían su actividad

Nevado en la puerta del local donde las asociaciones del barrio de San Basilio realizaban sus actividades - PSOE MURCIA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, ha denunciado que las asociaciones del barrio de San Basilio que hacían uso de un local para sus actividades hayan tenido que abandonarlo. La edil ha criticado que "la Junta Municipal y la Concejalía de Patrimonio han decidido que un espacio donde los vecinos han disfrutado durante veinticinco años deje de existir".

Nevado ha calificado de "injusta" esta situación y ha criticado que el Partido Popular "se excusa en el precio de los alquileres" algo que considera "una cuestión de prioridades, puesto que el Ayuntamiento se gasta, por ejemplo, 17.000 euros al año en el alojamiento de los cuatro caballos que compró Ballesta para su lucimiento personal en las procesiones y en las cabalgatas", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La concejala ha señalado que "los 'populares' prefieren show, confeti y circo antes que proporcionar un espacio de participación social a los murcianos y murcianas".

"El presidente de la Junta Municipal señala que el centro cultural Puertas de Castilla es suficiente para dar cabida a todas las asociaciones del barrio, pero lo cierto es que no es así puesto que no existen salas suficientes para albergar el material y garantizar su correcta actividad", ha indicado Esther Nevado.

Así, ha asegurado que "el barrio pierde, la gente pierde y el presidente de la Junta Municipal lo sabe. Pero parece que él no está aquí para solucionar los problemas de la gente, él simplemente es un peón más limitado a ejercer de escudero del alcalde".

"Desde el Partido Socialista creemos que la gente tiene que tener toda la información para poder tomar decisiones, y que hay un interés oculto: acabar con los espacios de participación y lugares donde se active a la ciudadanía. Por ello, pedimos a Ballesta y a su equipo de Gobierno que no elimine los espacios donde las asociaciones del barrio han desarrollado su actividad durante más de veinticinco años", concluye Nevado.