El PSOE de Murcia exige al Gobierno municipal la "licitación urgente" del contrato de Parques y Jardines

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Gobierno municipal la "licitación urgente" del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, que permanece en prórroga forzosa desde noviembre de 2023, tras haber finalizado el 30 de noviembre de 2022 y agotado su única prórroga un año después.

"Una situación que está teniendo consecuencias visibles y cada vez más graves en el día a día de los vecinos y vecinas", según la edil Ainhoa Sánchez.

Sánchez ha señalado que la reciente publicación de un diario regional, que se hace eco de las quejas vecinales por la acumulación de naranjas sin recoger en las calles, "no es un hecho puntual ni anecdótico, sino un ejemplo más del deterioro generalizado del servicio debido a la falta de planificación y de la nula gestión del PP en materia de contratación", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"El contrato actual se adjudicó en 2019 y desde entonces el municipio ha crecido en más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes, pero el servicio sigue funcionando con los mismos medios humanos, la misma maquinaria y los mismos recursos de hace seis años.

Es materialmente imposible prestar un buen servicio en estas condiciones", ha subrayado la concejala socialista.

Asimismo, desde el Grupo Socialista han señalado que este contrato "se mantiene en prórroga forzosa por tratarse de un servicio esencial", pero han afirmado que el consistorio "ni ha licitado un nuevo pliego ni ha sido capaz de dar una fecha aproximada para hacerlo".

"Lo más grave no es solo que no se haya licitado, sino que nadie sabe cuándo piensan hacerlo, muy en la línea de un modelo del PP claramente agotado, basado en la parálisis, improvisación y una sucesión de anuncios sobre grandes contratos que continúan caducados, prorrogados o parcheados mediante minipliegos", ha denunciado la edil del PSOE.

Sánchez ha insistido en que "las quejas vecinales se multiplican por todo el municipio ante falta de mantenimiento en jardines y zonas verdes, proliferación de espacios abandonados, caída de ramas y árboles, y ahora también la acumulación de naranjas durante días en la vía pública", ha señalado.

Para la edil esto se debe a "un contrato obsoleto y desfasado, que no responde a las necesidades actuales de Murcia y que es consecuencia directa de la falta de planificación y de la mala gestión de la contratación municipal, con un impacto directo en la calidad de los servicios públicos".