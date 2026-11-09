El PSOE de Murcia pide una revisión "urgente" del Puente Viejo por las grietas y hundimientos de su firme - PSOE MURCIA

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha exigido al Gobierno local una revisión urgente del estado del Puente Viejo, también conocido como Puente de los Peligros, ante las grietas y hundimientos que presenta su firme, según ha asegurado la formación política.

Ruiz ha remitido una comunicación interior al concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro Corchón, en la que solicita los informes de inspección realizados sobre la infraestructura durante los últimos cuatro años y pregunta qué actuaciones tiene previstas el Ayuntamiento para abordar su deterioro.

El portavoz socialista ha advertido de la existencia de grietas de "tamaño considerable" que atraviesan el firme de lado a lado, así como de hundimientos en una de las tapas situadas en el carril reservado a autobuses y vehículos autorizados, concretamente en la banda de detención del semáforo.

"Hablamos de un puente histórico que presenta grietas importantes y hundimientos visibles. No podemos esperar a que el problema siga yendo a más", ha señalado Ruiz, quien ha recordado que el Puente Viejo data del siglo XVIII y conecta el centro de la ciudad con el barrio del Carmen.

El edil ha reclamado también información sobre el proyecto de ampliación del tranvía en lo relativo al cruce del puente. Según ha recordado, las previsiones de movilidad contemplaban limitar el tráfico por esta infraestructura a autobuses, residentes y bicicletas.

"No se puede dejar su revisión a la espera de una hipotética ampliación del tranvía a la que todavía le queda mucho recorrido. Hay que comprobar su estado y valorar qué medidas deben adoptarse cuanto antes", ha concluido.

Ruiz ha defendido que la conservación del puente y la seguridad de quienes lo utilizan deben abordarse al margen de los futuros proyectos de movilidad.