PSOE de Murcia tilda de "grave" la anulación del nombramiento de los miembros de la unidad de caballería de la Policía

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia considera "especialmente grave" la sentencia del magistrado titular de la plaza 5 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Murcia por la que se anula la adscripción provisional de los miembros de la Unidad de Caballería de la Policía Local Murcia al considerar que se realizó "al margen del procedimiento legalmente establecido, incurriendo en vía de hecho".

"Aunque la resolución no es firme, viene a confirmar lo que el PSOE ya denunció en 2023: que detrás de esta unidad había más propaganda y postureo que planificación, utilidad y rigor", han denunciado, según ha informado el partido.

"El equipo de Gobierno del PP ha apostado por una unidad de elevado coste y escaso retorno para la seguridad cotidiana de Murcia, sobre la que, además, ahora la Justicia cuestiona su configuración, mientras la Policía Local arrastra necesidades de personal, medios y organización", han añadido.

Los socialistas han asegurado que esto "no es un hecho aislado, sino una muestra más de una forma de gobernar y de una política de personal que el PP de La Glorieta ha instalado durante décadas en el Ayuntamiento, actuando como si la administración fuera su cortijo y no una institución pública que debe regirse por la transparencia, los criterios objetivos y la igualdad de oportunidades".