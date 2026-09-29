PSOE Murcia tilda de "nuevo fracaso" del PP que quede desierta la subasta de suelo municipal para construir vivienda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz - PSOE AYTO. MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha calificado este martes de "nuevo fracaso de la política de vivienda del PP" el hecho de que la subasta de parcelas municipales destinadas a la construcción de vivienda asequible haya quedado sin ofertas.

"Llevamos tres años hablando de vivienda en el Pleno y poniendo propuestas encima de la mesa, y durante demasiado tiempo la respuesta del Gobierno local fue no hacer nada y decirnos que el mercado se regulaba solo", ha enfatizado Ruiz.

Al hilo, ha indicado que después "se sacaron de la manga" la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo. "Ya advertimos de que poner a la venta suelo público a precios de mercado no era una política seria de vivienda pública y que corríamos el riesgo de acabar exactamente donde estamos hoy: sin viviendas y sin soluciones", ha dicho.

Asimismo, el portavoz del PSOE ha subrayado que el patrimonio público de suelo "no puede utilizarse para hacer caja ni para cuadrar las cuentas municipales", sino para facilitar la edificación de vivienda asequible y fomentar la cohesión en barrios y pedanías.

"El Ayuntamiento tiene suelo y tiene herramientas. Lo que no tiene es un Gobierno a la altura del problema", ha concluido.