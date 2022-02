PSOE pide a PP no apoye mociones de VOX que acusan a Ayuntamiento de Lorca de "violencia institucional" contra ganaderos

El secretario del PSRM exige a los populares que "no caiga en los brazos de la ultraderecha" por una cuestión "de números"

MURCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha denunciado, desde la sede del PSRM, que Vox ha presentado varios mociones municipales en las que acusan al consistorio lorquino de "violencia institucional" contra los ganaderos que realizaron la irrupción del pleno el pasado 31 de enero.

En este sentido, el secretario regional del PSOE, José Vélez, ha exigido a los 'populares' que "no sean cómplices" y no apoyen, en los diversos ayuntamientos donde Vox ha presentado esta moción. Vélez se ha mostrado muy vehemente al pedir al PPRM y al Gobierno regional que "por una cuestión de números" muestren su respaldo a estos iniciativas plenarias para que "no caigan en los brazos de la ultraderecha".

El propio secretario de los socialistas ha ido un paso más allá al solicitar a los populares que también retire "inmediatamente" el apoyo que tiene el Gobierno regional con los diputados de Vox.

Tanto Mateos como Vélez han pedido al PP que "esté a la altura de las circunstancias" no secunde la propuesta de Vox que ya ha sido registrada de cara a los plenos de municipios como "Alhama o Murcia". Para el alcalde de Lorca esta situación "inconcebible, inadmisible e inaudito" y ha acusado al partido de Abascal de "querer remover los sentimientos cuando poco a poco hemos intentado pasar página" de unos hechos que "pocas veces hemos visto en democracia". A la vez que el edil ha rechazado las acusaciones hechas por esta formación.

En este sentido, Vélez ha incidido en que "estamos en un momento clave" porque, a su juicio, "se esta poniendo en tela de juicio las instituciones democráticas" a la vez que ha vuelto a cargar contra los 'populares' de los que ha dicho que "están callando antes situaciones vergonzosas como la que esta haciendo VOX a la instrucciones democráticas" a la vez que ha acusado al PP de "tener dentro de las instituciones" a esta formación política.

Finalmente, Diego José Mateos ha confirmado que, a pesar de estas situaciones, "el pleno de Lorca sigue adelante", previsto para este martes, y no esperan nuevos altercados y ha reafirmado que "no habrá un dispositivo especial".

El alcalde ha confirmado que mantiene los contactos con los ganaderos y que, desde su posición, aboga por el "diálogo, el respecto y la búsqueda de acuerdos" aunque ha reconocido, "no siempre son posibles".