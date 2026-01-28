El PSOE reitera su ofrecimiento para llegar a un acuerdo en vivienda centrado en reducir precios

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha reiterado el ofrecimiento del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, para alcanzar un acuerdo en materia de vivienda con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y "solucionar" uno de los principales problemas de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Fernández ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el consejero de Fomento para abordar el proyecto de Ley de Vivienda del Ejecutivo autonómico. En este contexto, ha señalado que "López Miras tiene la posibilidad de alcanzar acuerdos con el PSOE" y ha remarcado que "no solo está Vox".

"Le reitero el acuerdo ofrecido por Francisco Lucas para resolver el problema de la vivienda. El PSRM es un PSOE útil y responsable, estamos aquí para ayudar a la gente", ha afirmado.

La portavoz socialista ha asegurado que para el PSOE resolver el problema de la vivienda es una prioridad y ha recordado las cinco primeras propuestas presentadas por Francisco Lucas para abordar este asunto, "todas ellas centradas en reducir el precio de la vivienda". Entre estas medidas, ha citado una ayuda directa de 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda; prohibir la venta de suelo público y garantizar que la vivienda pública siempre sea pública; incrementar los recursos humanos y técnicos para agilizar los procesos urbanísticos; modificar el aval a la compra para que la banca no ponga más requisitos a los compradores que los estipulados en la ayuda, y la regulación de la vivienda cooperativa.

Asimismo, Fernández ha indicado que en los próximos días el PSOE presentará el resto de medidas del decálogo que propone para abordar el problema de la vivienda y que se lo hará llegar al Gobierno regional. "Estamos hablando de un tema importante, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de la Región de Murcia, y, por lo tanto, esto requiere seriedad y rigor", ha señalado.

La portavoz socialista ha criticado la actuación del Gobierno regional en esta materia y ha afirmado que, "hasta ahora", el Ejecutivo autonómico "ha demostrado que no apuesta por facilitar el acceso a la vivienda": "ni ha repartido las ayudas para los jóvenes que ha enviado el Gobierno de España, ni aplica la ley estatal de vivienda, no ha construido ni una sola vivienda pública en ocho años".

Además, ha cuestionado que el decreto presentado por López Miras en la Asamblea resuelva el problema y ha asegurado que "una vivienda de 90 m2 por 170.000 euros no es asequible".

Finalmente, Fernández ha manifestado que espera que el Gobierno regional no aproveche esta ley "para seguir recortando derechos" y ha insistido en que "López Miras tiene al Partido Socialista para resolverlo". "Si pacta con Vox y sigue recortando derechos, lo hace porque quiere", ha dicho.

"O también podemos pasarle a Vox nuestras propuestas, que es quien realmente manda en esta Región, para que le diga a López Miras que incluya en el proyecto de ley las propuestas del Partido Socialista, ya que entendemos que son necesarias y mejoran el acceso a la vivienda", ha concluido.