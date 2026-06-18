PSOE, Vox y Podemos-IU intentan que Ayala comparezca este jueves en la Asamblea por la 'trama de las prótesis' sin éxito

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Los Grupos Parlamentarios de PSOE, Vox y los representantes de Podemos IU-AV han intentado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, compareciera este jueves en la Asamblea Regional sobre la conocida como 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud (SMS).

La petición se ha realizado por parte de la portavoz socialista, Mª del Carmen Fernández, que ha solicitado la comparecencia de la responsable de Salud a mitad de la sesión plenaria.

Sin embargo, Ayala ya había abandonado la Asamblea camino de la Consejería de Salud, en Murcia, tras su intervención en la sesión. La consejera ha enviado un escrito a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, en el que apuntaba que "si había un gran interés por parte de algunos grupos parlamentarios en que compareciera esta mañana en la Asamblea Regional se debería haber realizado una modificación del orden del día cuando me encontraba personalmente en el Hemiciclo".

Asimismo, ha afirmado que está dispuesta a comparecer sobre este asunto cuando sea convocada "bajo los cauces parlamentarios adecuados y no de forma improvisada".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha criticado que el portavoz de Vox se haya reunido con sus homólogas de los otros dos grupos parlamentarios, y hayan esperado a la llegada del diputado de Vox, Alberto Garre, para tener los votos suficientes para poder pedir la comparecencia de Ayala que se hubiera realizado al final de la sesión plenaria.

Segado ha apuntado que "si los socialistas querían que la consejera compareciera podrían haberlo solicitado en la Junta de Portavoces, o justo cuando estaba respondiendo preguntas en el Pleno".

El diputado 'popular' ha asegurado que "la realidad es que no querían escuchar ninguna explicación, sino montar un circo, y para ello necesitaban un cómplice, que finalmente ha sido Vox", ha puntualizado.

Al finalizar la sesión, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, ha asegurado que la consejera "ha huido a la carrera para no tener que dar cuentas, con la complicidad del PP y de la presidenta de la Asamblea". Marín ha defendido que la petición se ha realizado "cumpliendo en todo momento el reglamento".

La diputada morada ha exigido la dimisión de Isabel Ayala y ha anunciado que va a pedir la reprobación de la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, "por convertirse en cómplice de esta fuga y encubrirla".

En este mismo sentido, se ha manifestado, el diputado de Vox, Ignacio Arcas, que ha tildado la situación de vivida de "espantada". El parlamentario también ha criticado la actuación de la Mesa de la Cámara al afirmar que esta "ha cerrado de manera abrupta la sesión para evitar que este asunto pudiera debatirse en el Pleno".

"Es evidente que cuando alguien no habla es porque algo oculta", ha añadido.

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