El PSRM acusa a López Miras de "condenar" a la Región a seguir siendo unas de las CCAA peor financiadas

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado que "López Miras está condenando a la Región de Murcia a seguir siendo una de las comunidades autónomas peor financiadas de España", al rechazar la propuesta del Gobierno de España para actualizar el Sistema de Financiación Autonómica.

Gadea ha explicado que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una propuesta para acordar con las comunidades autónomas la actualización del sistema de financiación, que situaría a la Región de Murcia entre las autonomías más beneficiadas, al ser la que más incrementaría porcentualmente sus recursos, cerca de un 20 por ciento.

"Estamos hablando de 1.188 millones de euros más al año para la Región de Murcia respecto al sistema de financiación vigente. Es dinero que podría servir para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad", ha señalado.

La portavoz socialista ha destacado que estos recursos permitirían reforzar servicios públicos fundamentales. "Son 1.188 millones de euros que podrían destinarse a climatizar las aulas, contratar más profesionales sanitarios, reducir las listas de espera o dotar de más medios a los bomberos para garantizar la seguridad de la ciudadanía", ha afirmado.

Al hilo, Gadea ha criticado que "López Miras haya decidido rechazar esos recursos sin presentar una alternativa que mejore la propuesta planteada por el Gobierno de España". "Una vez más, el Partido Popular está bloqueando la actualización del Sistema de Financiación Autonómica para mantener su estrategia de confrontación con el Gobierno de España. La única aportación de López Miras ha sido decir que no, pero no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta alternativa que permita a la Región de Murcia conseguir una mejor financiación", ha denunciado.

En este sentido, la portavoz del PSRM-PSOE ha señalado que "López Miras está anteponiendo los intereses partidistas de Feijóo a los intereses de la Región de Murcia". "Los ciudadanos y ciudadanas de la Región no tienen por qué pagar las consecuencias de la estrategia política del Partido Popular. Murcia necesita más recursos para sus servicios públicos y López Miras tiene la obligación de defenderlos, no de rechazarlos por intereses partidistas", ha remarcado.

Gadea ha insistido en que "la financiación autonómica no puede utilizarse como arma política ni como instrumento de confrontación". "Lo que está en juego son los recursos con los que contamos para garantizar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la seguridad de nuestros municipios", ha añadido.

"Frente a la irresponsabilidad de López Miras, el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, seguirá defendiendo, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de esta Región. No vamos a permitir que los intereses de Feijóo estén por encima de los intereses de la Región de Murcia", ha concluido la portavoz socialista.