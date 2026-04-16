PSRM acusa a PP oponerse a que la Región "tenga más recursos" por votar contra la actualización de las entregas a cuenta

Archivo - La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha asegurado que al Partido Popular en la Región de Murcia "se opone continuamente a que la Región de Murcia tenga más recursos para satisfacer los intereses de Feijóo", después de que el portavoz regional, Marcos Ortuño, haya anunciado que van a dirigir una carta al ministro de Hacienda Arcadi España solicitando que se garantice la transferencia de la cantidad comprometida de las entregas a cuenta.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España llevó en enero al Congreso de los Diputados la actualización de las entregas a cuenta, pero el Partido Popular votó en contra de la convalidación del Real Decreto Ley.

El Gobierno de España "se ha ofrecido a condonar parte de la deuda y a mejorar el sistema de financiación, dando respuesta a dos de las principales necesidades de nuestra comunidad autónoma", ha apostillado, según han informado desde el partido.

De igual forma, ha apuntado que el PP de López Miras "ha rechazado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, en el que la Región de Murcia sería la comunidad autónoma más beneficiada y, con ello, ha impedido que la Región cuente con 1.200 millones de euros adicionales cada año".

"El PP también ha renunciado a la condonación de 3.318 millones de euros de la deuda regional", ha añadido.

La portavoz socialista ha remarcado que el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia "los mayores recursos económicos de su historia. En los últimos siete años, la Región ha recibido un 49,3 % más de recursos que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no se han podido beneficiar de este aumento de recursos por la mala gestión de López Miras", ha concluido.