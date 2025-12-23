El PSRM asegura que la reforma de la Ley del Mar Menor es "el primer paso para derogarla"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que la reforma de la Ley del Mar Menor que ha presentado el PP en la Asamblea Regional "es el primer paso para derogar la ley que protege a la laguna".

Fernández ha apuntado que la reforma "elimina la prohibición de subvencionar a quienes estén sancionados por contaminar el Mar Menor". "En la Región de Murcia contaminar cada vez sale más barato", ha añadido, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La portavoz socialista ha aseverado que el PP "ha vendido el Mar Menor a la ultraderecha a cambio de los presupuestos regionales" y ha ha lamentado que el Gobierno regional "decidió aplicar el programa de la ultraderecha" y no apoyar el acuerdo ofrecido por el secretario de los socialistas murcianos "sin líneas rojas".

"Lo que tiene que hacer López Miras es cumplir la Ley, que lleva sin hacerlo desde su aprobación. El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente va con 5 años de retraso, y lo que queda", ha señalado.

"Y ahora pretende acabar con la ley del Mar Menor por imposición de Vox. Una vez más, el PP asume el programa de Vox y aplica las políticas de la ultraderecha. Cuando acaben devorados por Vox, que no lloren", ha concluido.