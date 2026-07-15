El PSRM cifra en 152 millones el "perjuicio" para la Región por el voto en contra del PP a la senda de estabilidad

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado que el rechazo del PP en el Congreso a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España supondrá un "perjuicio" de 152 millones de euros para la Región de Murcia al perder un margen presupuestario del -0,1% del PIB para el periodo 2027-2029.

Gadea ha lamentado que estos 152 millones de euros menos "no podrán destinarse a reforzar la sanidad o la educación públicas" ni a "atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas". A su juicio, el PP "ha vuelto a anteponer los intereses de Feijóo a los de la Región de Murcia", según ha informado el PSOE.

La portavoz socialista ha criticado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "vuelve a quedar en evidencia" al "intentar justificar todos los días el deterioro de los servicios públicos por la infrafinanciación mientras su partido se opone sistemáticamente a que la Región cuente con más recursos".

Asimismo, ha aclarado que el voto en contra "no paraliza el trámite de los Presupuestos", sino que "simplemente resta capacidad de gasto e inversión a las comunidades".

Frente a lo que define como un "bloqueo permanente del PP", Gadea ha contrapuesto el compromiso del Ejecutivo central para "defender los intereses de la Región de Murcia y mejorar la vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas", tras remarcar que la comunidad recibirá este año 4.903 millones de euros en entregas a cuenta, "la mayor cifra de su historia".

Además, ha destacado que la propuesta del Gobierno de España para reformar el sistema de financiación aportaría 1.188 millones más a la Región, a lo ha sumado la tramitación de una condonación de deuda autonómica que para Murcia asciende a 3.318 millones de euros, y los 1.250 millones recibidos en conferencias sectoriales desde 2019, "un 133,5% más que en la etapa del PP".