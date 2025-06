PSRM, sobre la corrupción: "La situación es preocupante y caiga quien caiga hay que llegar hasta el final"

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha confesado este miércoles que "preocupa todo" en referencia a la situación actual que atraviesa la dirección del PSOE tras los últimos escándalos que han salpicado al ex 'número dos' del partido, Santos Cerdán y las declaraciones recientes que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

No obstante, ha dejado claro que "caiga quien caiga hay que llegar hasta el final" y se ha vuelto a remitir a la declaración acordada el pasado lunes en la Ejecutiva Regional ante los hechos recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO).

"Contundencia máxima y que salga todo lo que tenga que salir para poder extirpar de raíz esa corrupción bochornosa, transparencia absoluta", ha afirmado Fernández en rueda de prensa, quien ha resaltado la necesidad de "tomar medidas contra los corruptos y llegar hasta el final en toda esta cuestión".

Según la portavoz del grupo parlamentario Socialista, "esa es la postura del PSOE de la Región de Murcia y no hay otra postura posterior: lo que diga la UCO, lo que digan los informes, lo que digan los tribunales".

Y es que, insiste, "el peso de la ley sobre quien tenga que caer, con toda la contundencia que tenga que hacerse y lo que salga lo tendremos que ver".

Nuevamente, los socialistas han vuelto a reiterar su "perdón" a la ciudadanía y militantes, porque "preocupa todo, fundamentalmente el contenido de lo que hemos visto, que es bochornoso y totalmente condenable".

Por ello, ha asegurado que hay que ser "contundentes" para que los ciudadanos "vean que no todos somos iguales, que el PSOE, ante unos casos de corrupción, lo que hace es actuar con contundencia, no tolerarla, no taparla, no darse la vuelta y no ponerse de perfil".

"Toca actuar y ponerse en marcha para explicar a la ciudadanía, militantes y simpatizantes que el PSOE está haciendo una tarea magnífica a nivel nacional", ha finalizado.