El PSRM denuncia que la Región de Murcia no está preparada para responder a un gran terremoto

Diputado del PSRM, Fernando Moreno - PSRM-PSOE

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSRM ha denunciado este miércoles que la Región de Murcia "no está preparada" para responder a un terremoto de gran magnitud y ha reclamado al Gobierno autonómico una actuación urgente para incrementar los medios materiales y la formación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

El diputado socialista Fernando Moreno ha asegurado que el CEIS "carece de equipamiento especializado para la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros", como geófonos, cámaras de fibra óptica, drones con cámaras térmicas, puntales hidráulicos, equipos de oxicorte, unidades caninas especializadas o sistemas alternativos de comunicaciones, según ha informado el PSRM.

Asimismo, ha afirmado que "únicamente los parques de bomberos de Lorca y Molina de Segura disponen de material de apeo para estabilizar estructuras dañadas", aunque, según ha indicado, en una cantidad insuficiente para afrontar una emergencia de gran magnitud, mientras que el resto de parques carecen de este equipamiento.

Moreno ha señalado que la última semana se han registrado tres seísmos en la Región, el mayor de magnitud 4,1, y ha advertido de que "no podemos confundir la suerte con la preparación para afrontar una emergencia sísmica como las que ya sufrió la Región en Mula o Lorca".

Además, ha denunciado la ausencia de formación específica y de certificación INSARAG entre los mandos del CEIS para intervenir en rescates en estructuras colapsadas, así como la falta de vehículos específicos para el transporte de carga pesada y de una unidad propia de coordinación para gestionar una emergencia sísmica.

Ante esta situación, el PSRM reclama al Ejecutivo regional una auditoría pública de los medios disponibles en los quince parques del Consorcio de Bomberos, la adquisición del equipamiento especializado necesario para el rescate en estructuras colapsadas y la puesta en marcha de un plan de formación homologado que incluya la certificación INSARAG para los mandos del CEIS.