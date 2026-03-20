El PSRM exige "responsabilidad" al PP y Vox para aprobar el plan 'anticrisis' del Gobierno de España

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Joaquín Martínez Salmerón, ha pedido "responsabilidad" tanto al PP como a Vox para aprobar la próxima semana en el Congreso el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, cuyas medidas "beneficiarán especialmente a la Región de Murcia".

Martínez Salmerón ha realizado estas declaraciones tras la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que ha detallado los aspectos más destacados de este plan, aprobado en el Consejo de ministros extraordinario celebrado este viernes, que movilizará 5.000 millones de euros para proteger a las familias y a los sectores productivos de los efectos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Hoy el Gobierno ha aprobado un plan anticrisis de 5000 millones de euros, con cerca de 80 medidas para proteger a la ciudadanía frente al impacto económico de la guerra de Irán. España tendrá el mayor escudo social y económico de la Unión Europea ante una guerra que no avalamos", ha declarado.

El diputado socialista en la cámara baja ha añadido que "el Gobierno ha actuado con responsabilidad, bajando el IVA de la energía y los carburantes del 21 al 10 por ciento y reduciendo impuestos electivos. Estas medidas pueden suponer un ahorro de entre 30 y 40 céntimos por litro de combustible".

Y es que, el plan aprobado este viernes contempla una reducción drástica de la fiscalidad energética, con una bajada del IVA del 60 por ciento, reduciéndose del 25 al 10 por ciento, para la gasolina, el gasoil, el gas natural e, incluso, la leña.

Entre otras medidas, prevé extender hasta finales de 2026 las bonificaciones del bono social térmico, del que se benefician 70.000 familias en la Región de Murcia, y la prohibición de corte de suministro a hogares vulnerables. Además, establece una ayuda directa de 20 céntimos de euro por litro de combustible a ganaderos, transportistas, pescadores y agricultores. Estos últimos tendrán también una ayuda equivalente en fertilizantes.

"En la región de Murcia, este plan protege a sectores claves como los transportistas, agricultores y ganaderos con ayudas de hasta 20 céntimos por litro frente al aumento de costes. Además, se refuerza el escudo social evitando cortes de suministro a los hogares más vulnerables", ha destacado Martínez Salmerón.

"Por eso, desde el PSRM exigimos responsabilidad. No se pueden pedir soluciones y al mismo tiempo bloquearlas, no se puede ignorar una guerra y después negar sus consecuencias. El PP y Vox tienen que decidir de qué lado están: o con los ciudadanos o contra las medidas que los protegen", ha remarcado.

Para concluir, el diputado socialista ha recordado que "este paquete de medidas va a beneficiar directamente a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en nuestro país. No avalamos esta guerra, pero vamos a poner todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos en España y en la Región de Murcia".