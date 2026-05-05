El PSRM instala vallas por toda la Región para "visibilizar el abandono del Gobierno regional"

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del Partido Socialista en la Región de Murcia (PSRM), María Jesús López, ha presentado este martes la campaña 'Abandonados', que nace de la "preocupación por la degradación de nuestros servicios públicos" y tiene como objetivo "visibilizar el abandono que sufrimos los ciudadanos por parte del Gobierno regional, es decir, mostrar la realidad de la Región de Murcia".

'Abandonados' es una campaña transversal que se extenderá durante las próximas semanas. Este martes se han instalado vallas informativas en los accesos a las principales ciudades de la Región, una presencia en la calle que se reforzará en las próximas semanas, según han informado desde el partido. Asimismo, llevarán iniciativas tanto a la Asamblea Regional como a los distintos ayuntamientos de la Región de Murcia.

"El Partido Popular ha demostrado que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de solucionar los problemas reales que sufrimos los ciudadanos en nuestro día a día. Llevamos 9 años de gobierno de López Miras en los que, lejos de mejorar, se ha agravado el deterioro de nuestros servicios públicos", ha declarado López.

La socialista ha explicado que, durante las próximas semanas, esta campaña mostrará "la incapacidad de López Miras para hacer frente a los problemas de gestión, pero sobre todo, las consecuencias que sufrimos los ciudadanos y las ciudadanas".

"Todos sufrimos el abandono del Gobierno de López Miras. Esto no es una opinión, son hechos: Son jóvenes que no pueden irse de casa porque no pueden acceder a la vivienda; son meses o años esperando a un especialista o una operación y son las más de 1.300 personas a las que nunca llegó su prestación a la dependencia", ha añadido.

"Tenemos cero viviendas públicas construidas en 9 años; más de 200.000 personas atrapadas en las listas de espera, de las que más de 112.000 están por encima del plazo máximo que establece la ley; tenemos alumnos y docentes sufriendo un calor insoportable en las aulas; soportamos más de 500 días de espera para la prestación por dependencia, la peor cifra de España. Por si esto fuera poco, los propios bomberos han dicho alto y claro que no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía por la falta de medios básicos", ha explicado.

"El abandono no es inevitable, es una decisión política. Salimos a la calle con esta campaña para decir basta, para señalar lo que está pasando y, lo más importante, para empezar a cambiarlo porque esta Región merece más", ha concluido la secretaria de Organización del PSRM-PSOE.