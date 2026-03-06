PSRM llama a "llenar las calles" el 8M: "Defender la igualdad es defender la libertad, la democracia y la justicia"

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, hizo este jueves un llamamiento a "llenar las calles" este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque "defender la igualdad es defender la libertad, la democracia y la justicia social", según ha informado el partido.

Lucas, que hizo estas declaraciones durante el acto de entrega de premios de Consejo Asesor de Igualdad del PSRM, destacó que la igualdad "es un eje transversal en todas las políticas del PSOE y un pilar fundamental del proyecto de Región que está construyendo".

"Hoy reconocemos a mujeres que cada día demuestran que la igualdad no se regala, sino que se conquista", afirmó.

El Consejo Asesor de Igualdad entregó el premio a la mujer de la Región de Murcia a Rosa Peñalver, en reconocimiento a su trayectoria institucional y política, por contribuir de manera significativa al avance efectivo de la igualdad en la vida pública regional y a la consolidación del liderazgo ejercido por mujeres en los más altos niveles de representación democrática.

Por su parte, Carmen Soto recibió el premio a la mujer militante con una trayectoria relevante por "su labor incansable y constante en defensa de la igualdad y el socialismo".

Igualmente, el Consejo Asesor de Igualdad del PSRM hizo un reconocimiento a la Asamblea Feminista de la Región de Murcia por "su compromiso continuado con la igualdad, la justicia social y la erradicación de las violencias machistas".

"Sois fundamentales, especialmente, en una Región como la nuestra, donde cada día vemos cómo la derecha y la ultraderecha intentan hacernos retroceder", señaló Lucas, quien lamentó que "las mujeres de la Región de Murcia sufran en primera persona las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno de López Miras".

En este sentido, denunció que, "cuando los servicios públicos fallan, cuando la gestión pública no llega, quienes más sufren son las mujeres, las que tienen que sacar adelante a sus hijos solas, las mujeres con discapacidad o las mujeres migrantes".

"Vivimos un momento convulso. La derecha y la ultraderecha cuestionan los avances conseguidos, niegan la violencia de género y atacan las políticas de igualdad. Cada paso atrás en igualdad es un golpe contra la democracia. Por eso, es más necesario que nunca reafirmar nuestro compromiso con el feminismo, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y con la garantía de su plena autonomía", añadió.

Finalmente, Lucas remarcó que el 8 de marzo no es una fecha simbólica en el calendario, sino "una llamada a la acción, a seguir avanzando". "Este domingo tenemos que volver a llenar las calles, porque defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social", apostilló.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSRM, Elena Casado, reiteró que, "frente a las políticas de la derecha y la ultraderecha, el feminismo ahora es más necesario que nunca".

"Necesitamos que todas las personas que creemos en ello nos pronunciemos, no nos callemos, salgamos el domingo a la manifestación, a defender la igualdad y los derechos de las mujeres y demostrar que somos más que quienes se manifiestan rezando el rosario", señaló Casado.

"No podemos mirar a otro lado, no podemos permitir que nos arrebaten lo que tantas generaciones de mujeres han conquistado con coraje, con lucha, con valentía, como las mujeres y colectivos que premiamos", agregó.

Casado destacó la necesitad de "seguir alzando la voz, juntas y juntos, para llevar el feminismo a cada barrio, a cada escuela y a cada hogar, porque cuando ganan los derechos de las mujeres, gana toda la sociedad" porque "cuando defendemos la igualdad, defendemos la dignidad, la libertad y el futuro de nuestra región y país".

La secretaria de Igualdad del PSRM insistió en que el Partido Socialista "seguirá construyendo una sociedad donde ninguna mujer tenga miedo, donde ninguna persona sea silenciada, donde la igualdad sea real, tangible y para todas".

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso, nuestro grito y nuestra esperanza: que gane la igualdad, que ganen las mujeres, que gane la justicia y los derechos humanos", concluyó.