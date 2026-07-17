El PSRM pide acabar con las derivaciones a clínicas privadas para la interrupción del embarazo - PSRM-PSOE

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado este jueves al Gobierno regional de "castigar" a las mujeres de la Región al derivarlas a clínicas privadas para interrumpir voluntariamente el embarazo y ha reclamado que esta prestación se garantice en la sanidad pública, tal y como, a su juicio, establece la legislación vigente.

Fernández ha realizado estas declaraciones durante su asistencia a la concentración convocada bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', según ha informado el PSRM-PSOE.

La dirigente socialista ha criticado que el Ejecutivo autonómico "castiga a las mujeres de la Región de Murcia que tienen un derecho y las manda a ejercerlo a las clínicas privadas y, al mismo tiempo, alimenta el bolsillo de sus amigos de las clínicas privadas".

Asimismo, ha considerado "indecente" que, pese a la existencia de una ley que, según ha señalado, ampara que las mujeres sean atendidas en la red pública para la interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno regional "obliga a estas mujeres a que vayan a clínicas privadas".

Fernández ha mostrado el respaldo del PSRM a las reivindicaciones de la plataforma y ha defendido que las mujeres "están reivindicando un derecho que ampara la ley". Por ello, ha reclamado que "se acabe con los conciertos en la sanidad privada" para esta prestación y que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en la sanidad pública.

La responsable socialista también ha denunciado que la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la Región de Murcia está, a su juicio, "absolutamente desatendida" y ha lamentado que se las trate "como a ciudadanos de segunda".