El PSRM pide al Gobierno regional que "coja las riendas" para mantener los puestos de trabajos y la actividad de Sabic

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha pedido al Gobierno regional que "coja las riendas y se ponga al frente de las actuaciones para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad industrial en Sabic", después de que este jueves se anunciara la venta de la planta de Cartagena al fondo de inversión Mutares, en una operación a través de la que se hará con el negocio regional de termoplásticos de ingeniería (ETP) de la compañía en América y Europa.

"No podemos tolerar que se pierda la inversión de futuro que toda la ciudadanía hizo en esa planta, a la que se cedieron los terrenos de forma gratuita y a la que se ha incentivado con cuantiosas subvenciones", ha reclamado Fernández, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

En total, ha señalado la diputada socialista, "estamos hablando de 5.000 empleos entre los puestos de trabajo directos y los indirectos".

Fernández ha indicado que el presidente del Gobierno regional tiene las competencias en Industria y que "tiene la obligación de defender los intereses de la Región de Murcia y el mandato de la Asamblea Regional y del Congreso de los Diputados para hacerlo".