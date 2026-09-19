PSRM pide al PP que "deje de mentir sobre las obras contra inundaciones"

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista por la Región de Murcia, Mariló Flores, ha exigido al senador del PP José Ramón Díez de Revenga que "el Partido Popular deje de mentir sobre las obras contra inundaciones" y que "diga la verdad sobre las obras de defensa frente a las riadas que está impulsando el Gobierno de España".

"Es falso que las infraestructuras contra las inundaciones estén abandonadas o metidas en un cajón. Hay actuaciones planificadas, proyectos redactados, procedimientos ambientales en marcha y obras que tienen ya previsto su calendario de licitación", ha afirmado.

Flores ha puesto como ejemplo la presa de Tabala, una de las actuaciones que el senador del PP reclama como si estuviera olvidada. "El proyecto está redactado, la Confederación Hidrográfica del Segura abrió en enero de este año el periodo de información pública y la previsión es que las obras se liciten en 2027, una vez culminen los procedimientos administrativos y ambientales correspondientes. Por tanto, que el señor Díez de Revenga explique qué parte de 'proyecto redactado', 'información pública' y 'licitación prevista en 2027' considera que significa tener una obra metida en un cajón", ha señalado.

Flores ha señalado además que "frente a la desidia y abandono de la Región de Murcia, por parte del PP cuando gobernó, el Gobierno de España está impulsando actuaciones concretas para reducir el riesgo de inundaciones en los municipios más vulnerables de la Región, con proyectos que superan los 117 millones de euros".

Así, ha detallado que en Los Alcázares, el Consejo de ministros autorizó en abril las dos fases del proyecto para construir un parque inundable de más de 30 hectáreas y canalizar la rambla de la Pescadería hasta su desembocadura en el Mar Menor, con una inversión de 35,74 millones de euros, y está previsto que las obras se adjudiquen de forma inmediata.

A ello se suma la licitación de las obras de protección frente a inundaciones en la rambla de Cobatillas, en San Javier, por 15,9 millones de euros. En cuanto a la presa de Tabala, se encuentra en la fase final de su tramitación ambiental y administrativa y la CHS prevé iniciar las obras a lo largo de 2027, con una inversión de 65,5 millones de euros.

Además, han comenzado los trabajos de laminación de avenidas en Cañada Mendoza y Cañada Morcillo, en Molina de Segura; mientras que en Lorca y Puerto Lumbreras las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar y la conexión Béjar-Biznaga avanzan en diferentes fases de tramitación.

"Estos son hechos, proyectos y millones de euros destinados a proteger a los municipios de la Región frente a las inundaciones; decir que el Gobierno de España no está haciendo nada es, sencillamente, faltar a la verdad", ha aseverado Flores.

Al hilo, la senadora socialista ha exigido al Gobierno de López Miras que "ejerza de una vez sus competencias autonómicas y asuma sus responsabilidades en la gestión de la ordenación del territorio" recordando que "la permisividad del PP permitiendo la construcción en zonas inundables y consintiendo incluso la desaparición de ciertos cauces y ramblas pone en riesgo a la ciudadanía cada vez que caen cuatro gotas".

Como ejemplo, ha recordado que "el Gobierno regional aún tiene pendiente la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor que, entre otras medidas, debe establecer restricciones de uso sobre los suelos con riesgo de inundaciones, con todo lo que eso supone".

Flores ha explicado que la aprobación del POTMARME es una obligación que la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor establecía que debía estar cumplida en agosto de 2023. Tres años después, el plan sigue sin aprobarse definitivamente.

"Al Gobierno de López Miras no le interesa la seguridad de la ciudadanía, por eso no le preocupa la ordenación del territorio de la Región de Murcia ni adoptar medidas que evitarían inundaciones y por eso tiene a los bomberos de esta Región sin efectivos y sin medios para actuar ante una emergencia", ha subrayado.

"Los ciudadanos y las ciudadanas de esta Región necesitan menos bulos y más responsabilidad. Frente al ruido del PP, hay proyectos, inversiones y obras. Frente a sus mentiras, hay una realidad: el Gobierno de España está haciendo su parte y el Gobierno de López Miras tiene que empezar a hacer la suya", ha concluido Flores.