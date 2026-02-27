El PSRM pone de ejemplo de la gestión del Gobierno regional el fraude en la compra de prótesis cardiovasculares

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez - PSRM

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha asegurado que el fraude que está investigando la Fiscalía, relacionado con el Servicio Murciano de Salud, de 4,9 millones de euros en la compra de prótesis cardiovasculares, "es un escándalo más que demuestra que la gestión del Gobierno regional en sanidad es una chapuza".

Sánchez ha denunciado que, una vez más, se pone de manifiesto que el Partido Popular "se está cargando la sanidad pública de la Región", al tiempo que ha recordado que hace unos meses ya salieron a la luz más fraudes en el sistema de compras, "con los que están despilfarrando el dinero de los impuestos de la ciudadanía".

"Hace unos meses nos enteramos de que estaban comprando prótesis por encima de su precio de mercado, desviando dinero de compras con gastos por encima de lo real. Ahora está pasando lo mismo con otro tipo de suministros", ha señalado.

"Mientras que todo el sistema de compras está descontrolado, dice que no hay dinero para contratar ni más médicos ni más enfermeros. Y las consecuencias de todo esto son unas listas de espera escandalosas que están costando vidas: listas de espera en atención primaria, para consultas, para pruebas diagnósticas todas ellas por encima de los plazos que marca la ley", ha añadido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones al Gobierno de López Miras, la semana que viene en el pleno de la Asamblea Regional, sobre las consecuencias que esta "mala gestión" conlleva para la ciudadanía.

"También pediremos en la Junta de Portavoces que el PP ordene la Comisión Especial de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada", ha concluido.