PSRM: "Los presupuestos del PP y Cs son un paso atrás para los trabajadores que sufren la precariedad laboral"

Publicado 12/12/2018 13:25:10 CET

Los alcaldes y alcaldesas de Santomera, Abanilla, Beniel y Fortuna vuelven a reivindicar una ley de financiación local "justa"

MURCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, ha asegurado que los presupuestos del PP y Ciudadanos para la Región de Murcia son "un paso atrás respecto a la precariedad laboral que viven los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad, porque no contienen ninguna orientación dirigida a resolver la desigualdad que sufren respecto a los empleados y empleadas del resto de España".

"Con estos presupuestos seguimos ahondando en la realidad de trabajadores pobres en la Región de Murcia que no tienen un empleo digno, y tampoco hay un mensaje claro para las empresas. Es importante impulsar nuestro tejido productivo", ha señalado.

López ha criticado que el PP y Ciudadanos "solo elaboran parches legislativos que no son rigurosos con la ley y que no están dando ninguna certeza a las inversiones y a la puesta en marcha de empresas tan necesarias en la Región", según informaron fuentes del PSRM-PSOE en un comunicado.

Ha recordado que los ayuntamientos socialistas, con su propio esfuerzo, están impulsando la generación de empleo y las dinámicas empresariales, mejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.

"Pero es realmente penoso que quien tiene competencias para dar más derechos a los trabajadores sea el fracaso del PP en 24 años con la complicidad de la comparsa Ciudadanos, que tanto ha perjudicado a la Región. Esperamos en 2019 un cambio de Gobierno encabezado por Diego Conesa", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez Roca, ha denunciado que los presupuestos regionales evidencian la falta de proyecto y de compromiso por parte del Gobierno regional con el municipalismo. "No atienden las necesidades de los ayuntamientos".

En este sentido, ha vuelto a reivindicar una la ley de financiación local justa, y ha recordado que la Región de Murcia es una de las dos comunidades autónomas de todo el país que no dispone de una ley de este tipo. "Con esto se está incumpliendo un principio constitucional, que es la financiación de las entidades locales".

"Los ayuntamientos estamos financiando muchas competencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma, y además, no disponemos de recursos por parte de la Administración regional para atender necesidades y servicios. Pero afortunadamente, lo estamos haciendo porque somos gobernantes comprometidos y responsables, y aunque no nos corresponda, no podemos dejar de atender la primera puerta que se toca, que siempre es la del ayuntamiento", ha apostillado.

PRESUPUESTOS "INSUFICIENTES"

El alcalde de Abanilla, Ezequiel Alonso, considera insuficientes los presupuestos para 2019 y denuncia que expresamente para el Ayuntamiento no hay previsto ni un euro. "Hay partidas para seguridad ciudadana, para dos residencias, para el sellado del vertedero y para otras cuestiones que afectan a la comarca Oriental en general, como el Plan antidroga o para dependencia".

El alcalde ha mostrado su esperanza de que este año se lleve a cabo la vía peatonal entre Abanilla y Mahoya, muy necesaria. El ayuntamiento también demanda un centro de salud, pero el alcalde está esperando una respuesta por parte de la Consejería para dar la idoneidad de su ubicación. "Hemos solicitado una reunión y no hemos obtenido respuesta. Con su silencia están castigando al pueblo".

El alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, echa de menos en los presupuestos para 2019 todas las reivindicaciones que llevan haciendo desde 2015, "cuestiones urgentes para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y la economía del municipio".

Una prioridad es el desdoblamiento de la carretera comarcal 3223 que une Fortuna con Murcia, que mejoraría la comunicación con la A-7, algo fundamental para el desarrollo del Polígono Industrial.

Tampoco está prevista en estas cuentas la mejora de la carretera de La Garapacha, imprescindible para el desarrollo del Parque regional. Otra carencia presupuestaria es alguna partida para desamiantar el techado del CEIP Vicente Alexandre. Además, el alcalde exige el refuerzo de los servicios de urgencias en el municipio.

La alcaldesa Mª Carmen Morales denunció que la Comunidad ha destinado el presupuesto para 2019 a programas que ya están consolidados. "No aparece ningún tipo de inversión, como la renovación de las instalaciones eléctricas de los dos centros escolares públicos del municipio, así como la retirada de amianto en el tejado de uno de ellos".

Morales también reivindica el acondicionamiento de las dos carreteras existentes de titularidad regional, que tampoco aparecen en el presupuesto. "La sorpresa es que vuelven a presupuestar una rotonda que estaba reflejada con cargo al presupuesto de 2018. Entendemos que el Gobierno regional está tomando el pelo a nuestros vecinos y vecinas con esta manera de actuar".

La alcaldesa teme que del dinero consignado para el presupuesto no se llegue a ejecutar, como ha ocurrido este año. También que el Ayuntamiento tenga que seguir asumiendo competencias impropias, por lo que reclamó una ley de financiación local lo antes posible.