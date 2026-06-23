El PSRM solicita un informe de la UDEF sobre todas las prótesis vasculares implantadas en la Región desde 2018

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE

Los socialistas piden la comparecencia de la consejera de Salud MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSRM-PSOE, como acusación popular, ha registrado este martes un escrito solicitando al juzgado un informe pericial de la UDEF sobre todas las prótesis vasculares implantadas en la Región de Murcia desde 2018, tanto en centros públicos, como privados.

Además, en el mismo escrito, han solicitado que el juez cite a declarar a la consejera de Salud, Isabel Ayala, y a toda la cúpula del Servicio Murciano de Salud (SMS) que tenía responsabilidades durante los hechos investigados en la conocida como 'trama de las prótesis'.

"Alguien autorizaba, supervisaba y tenía que fiscalizar la compra y la homologación de ese material", ha destacado la portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, según han informado desde el partido.

La portavoz socialista ha señalado que los últimos informes conocidos por los medios de comunicación "confirman que hay pacientes que han sido intervenidos con prótesis caducadas y con material no homologado". En este sentido, Gadea ha lamentado que "mientras los ciudadanos y ciudadanas vivían confiando en su sistema sanitario, quienes tenían la obligación de vigilar, controlar y fiscalizar, miraban hacia otro lado".

"No sabemos cuántas personas han sido intervenidas con material caducado. No sabemos cuántas han recibido prótesis no homologadas, ni qué materiales se implantaron, ni en qué condiciones. Y lo más preocupante es que el Gobierno regional lo está tapando", ha apuntado.

Al hilo, Gadea ha señalado que hay que estudiar caso por caso, paciente por paciente, porque "detrás de cada expediente hay una persona, una familia, que en estos momentos sienten miedo, angustia e incertidumbre". "Y mientras todo esto sucede, el Gobierno de López Miras ha faltado a la verdad a la ciudadanía en lo más importante: su salud", ha añadido.

Gadea ha desaprobado la manera de actuar del Gobierno regional al señalar que "si no puede garantizar la seguridad sanitaria de sus ciudadanos y ciudadanas, cuando permite que exista la más mínima sospecha de que se ha jugado con la vida de las personas y cuando, además, no ofrece explicaciones claras ni asume responsabilidades, ha fracasado en su deber más esencial".

Por último, ha reiterado la petición del secretario general socialista, Francisco Lucas, y ha solicitado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras que "pida perdón" por este asunto en el Debate sobre el Estado de la Región que comienza este jueves en la Asamblea Regional.