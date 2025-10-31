Los pubs de la Región de Murcia esperan superar este año los ingresos por Halloween

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bares Especiales de la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo (Hoy Tú), Jorge Doborjginidze, ha afirmado que los pubs de la Región tienen previsto superar este año el 30% de incremento de ganancias que habitualmente ingresan por bebidas y snacks por la festividad de Halloween.

En declaraciones a Europa Press, Doborjginidze, que desde su cargo representa a los cerca de 70 pubs existentes en la Región de Murcia, ha indicado que el previsible aumento de los beneficios se debe a que la fiesta cae este año en viernes, con lo que las ganancias podrán extenderse durante todo el fin de semana.

Y es que, según ha explicado el responsable de HoyTú, Halloween es una de las fiestas más consolidadas, especialmente para bares, restaurantes y pubs --estos últimos solo reservados para mayores de 18 años--, que se benefician del "impulso económico" que lleva aparejado esta fecha por el incremento de clientes.

Fiestas temáticas, actividades ambientadas en la noche más terrorífica del año o concursos de disfraces son algunos de los reclamos que utilizan los propietarios de los bares especiales para atraer a una clientela cada vez más implicada en la celebración de Halloween.

Por último, Doborjginidze ha insistido en que "hay que evitar las macro fiestas" porque, según ha dicho, en muchos casos implica que haya "mucha gente en las calles haciendo botellones", lo que genera "impacto medioambiental y ruido a los vecinos".