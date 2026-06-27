Pujante refuerza su modelo de producción avícola con la obtención del certificado 'Aves de España'

Instalaciones de Pujante ubicadas en Beniel - PORTAVOZ

BENIEL (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Pujante ha obtenido el certificado 'Aves de España', un reconocimiento otorgado por la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, Avianza, que acredita que la compañía murciana elabora todas sus referencias bajo las premisas de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.

Este certificado se suma al conjunto de acreditaciones que ya posee, como el estándar internacional IFS Food, el sello Welfare Quality y la ISO 14001, y su consecución supone un aval más a su modelo productivo, basado en el control integral de todas las fases, desde la alimentación y la crianza hasta el producto final.

Con más de seis décadas de trayectoria en el sector, Pujante ha construido un modelo empresarial que combina experiencia, capacidad industrial y modernización de procesos.

La obtención del certificado 'Aves de España' se incorpora así a una línea de trabajo que busca consolidar su posición como compañía fiable, preparada y comprometida con los estándares actuales y refuerza su compromiso con un mercado que exige garantía, estabilidad y control en toda la cadena.

El responsable de Producción de la firma, Julio Paredes, ha subrayado la relevancia de este hito y ha destacado que este certificado es "un respaldo al trabajo que venimos desarrollando desde hace años para ofrecer un producto seguro, homogéneo y adaptado a las exigencias del sector. Para nosotros, supone también una motivación para seguir avanzando con rigor, responsabilidad y visión de futuro".