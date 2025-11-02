Purificación Gil regresa este lunes al Café El Sur de Murcia con su nuevo poemario 'Traspasar el silencio'

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Purificación Gil regresa este lunes, a partir de las 21.00 horas, al Café El Sur de Murcia con su nuevo poemario 'Traspasar el silencio', publicado por MurciaLibro. Será dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

El poemario está compuesto por 54 poemas "intimistas, sinceros, enraizados en la realidad y fundados en la esperanza". Como explica Ana Cárceles en el prólogo del libro, "la reflexión vital, las emociones y la mirada detenida en el paisaje dan consistencia a una lírica honda que se nos comunica con la sencillez de quien entiende la poesía como la sublimación de la experiencia gozosa del vivir".

Purificación Gil Fernández es natural de Alguazas, aunque actualmente vive en la ciudad de Murcia. Antes de 'Traspasar el silencio' (2025), ha publicado el poemario 'A la luz del agua' (2016). Algunos poemas suyos han aparecido en el fanzine 'Manifiesto Azul', que edita Colectivo Iletrados.