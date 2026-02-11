Rajoy presenta este jueves en Murcia su libro 'El arte de gobernar' junto a López Miras

Archivo - El exjefe del Ejecutivo central Mariano Rajoy y el presidente del PPRM y de la Región de Murcia, Fernando López Miras - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Ejecutivo central Mariano Rajoy presentará su último libro, 'El arte de gobernar', este jueves, a las 19.00 horas, en el centro cultural Las Claras de Murcia, acompañado por el presidente del PP de la Región y de la Comunidad, Fernando López Miras.

La obra recoge una colección de principios sobre los aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los desafíos del mundo contemporáneo, sin olvidar asuntos como el respeto a las instituciones o el populismo. También incluye algunos apuntes sobre la situación en Iberoamérica y el futuro de Europa.

Después de cuatro décadas dedicadas a la política --como diputado, miembro del Consejo de Ministros y presidente del Gobierno--, Rajoy comparte en esta obra "los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas", señala la editorial.

ALGUNAS FRASES DE RAJOY EN EL LIBRO

El libro recoge algunas frases que definen la personalidad de Rajoy: "A veces no tomar una decisión, es una manera de tomarla"; "Lo único serio es ser serio"; "No insultes. Es el recurso de los mediocres"; "El humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad"; "Promete poco. Si lo haces, cumple".

En esas reflexiones, Rajoy también asegura: "En política es muy importante darse cuenta de cuándo sobras y actuar en consecuencia. Conviene, cuando toca, resignarse a la jubilación"; "un Gobierno extremista no se le gana con más extremismo. Con eso solo se consigue dividir aún más a la gente. Se la gana con moderación, seriedad y generando confianza".

OTROS LIBROS DE RAJOY

En diciembre de 2021, el expresidente del Gobierno publicó 'Política para adultos', una propuesta para "recuperar los valores de la madurez", según anunció él mismo en su cuenta de 'X'.

Un par de años antes, el 4 de diciembre de 2019, Rajoy presentó 'Una España mejor', en el que repasa su etapa al frente del Ejecutivo y su visión sobre los acontecimientos que marcaron la política española, como la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez que le desalojó del Palacio de la Moncloa.

En septiembre de 2011, antes de llegar al Palacio de la Moncloa, relató sus memorias personales y profesionales en el libro 'En Confianza', que publicó la editorial Plantea. "Quiero exponer cuáles son mis ideas sobre el presente y el futuro de España, las líneas fundamentales de una alternativa necesaria, cómo salir de la situación actual y definir nuestro futuro", aseguraba en la obra.

En enero de este año, Rajoy asistió al acto de presentación de un libro con sus mejores discursos parlamentarios, editado por la Cámara Baja.