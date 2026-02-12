Rajoy sostiene que la regularización de inmigrantes "creará un efecto llamada colosal"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la presentación de 'El arte de gobernar' - PP

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha afirmado este jueves en Murcia que el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno es "un disparate" que "va a crear un efecto llamada colosal".

Durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar', celebrada este jueves en el Centro Cultural Las Claras de Murcia, Rajoy ha apostado por una inmigración "ordenada y legal".

"Ni papeles para todos, ni todos a la calle, porque eso no es posible", ha apuntado, a la vez que ha señalado a "la sensatez, el equilibrio y el término medio" en esta materia.

En la presentación, en la que ha estado acompañado por el presidente del PP en la Región y de la Comunidad, Fernando López Miras, Rajoy ha explicado que en sus 17 capítulos ha realizado "reflexiones de forma muy clara". "Hablo bien de los políticos, no de todos, naturalmente", ha dicho sobre este libro, del que ha dicho que "vale para cualquier gobernante y para cualquier país", ha señalado.

A lo largo del repaso de estos capítulos, de los que ha hecho un pequeño resumen, el expresidente del Gobierno ha tildado de "especialmente preocupantes" los "ataques" que ha vivido el Poder Judicial y ha afirmado que "cuando se actúa así desde el Ejecutivo, la democracia pierde calidad, retrocede, y quién sabe lo que puede venir después".

De la misma manera ha hablado de la situación de los Presupuestos Generales, señalando que si se presentan y no se aprueban "habrá que disolver el Parlamento". "No podemos dejar que se convierta en normal lo que es anormal", ha añadido.

Para Rajoy "uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias" es el 'populismo'. "Su seña de identidad es la falta de respeto a la ley, al estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial", ha apuntado.

Por otra parte, el expresidente se ha mostrado a favor de regular el acceso a redes sociales ya que "la opinión de un energúmeno vale lo mismo que la de un Premio Nobel, y cuanto más energúmeno sea más likes va a tener".

LÓPEZ MIRAS: "UNO DE LOS GRANDES TRANSFORMADORES DEL PAÍS"

Durante la presentación, López Miras, ha calificado a Rajoy como "uno de los grandes transformadores del país durante la democracia", y ha señalado su papel en materia de infraestructura durante su mandato, refiriéndose a proyectos estratégicos como los del Puerto de Cartagena o el aeropuerto regional.

El presidente regional ha criticado que el gobierno socialista haya "dejado en un cajón" proyectos iniciados en el mandato de Rajoy como el del Vertido Cero del Mar Menor o el de la reforma de la financiación autonómica.

'EL ARTE DE GOBERNAR'

En 'El arte de gobernar', el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparte "los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas", según la editorial.

El libro de Rajoy recoge una colección de principios concisos y directos sobre los aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los desafíos del mundo contemporáneo, sin olvidar asuntos como el respeto a las instituciones o la amenaza del populismo, que ve una "amenaza real para las democracias". También incluye algunos apuntes sobre la situación en Iberoamérica y el futuro de Europa.