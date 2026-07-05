Reabre Cala Reona (Cartagena)tras confirmar los análisis la calidad del agua para el baño - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

A las 48 horas, las pruebas descartan riesgos y el Ayuntamiento de Cartagena levanta la prohibición temporal

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha reabierto al baño la playa de Cala Reona después de que los resultados definitivos de las muestras tomadas el viernes hayan confirmado que el agua ha recuperado los niveles de calidad exigidos para el baño, han informado fuentes municipales.

Las primeras pruebas, conocidas ayer tras 24 horas de cultivo, ya apuntaban a la recuperación de la normalidad en las aguas de la cala. No obstante, el Ayuntamiento optó por mantener la recomendación de no bañarse hasta disponer de los resultados completos a las 48 horas, con el fin de contar con una confirmación plena del estado del agua.

Los análisis definitivos acreditan que los parámetros vuelven a estar dentro de los niveles adecuados, por lo que se levanta la recomendación preventiva y Cala Reona queda de nuevo abierta al baño.