El rector de la UMU plantea un modelo universitario basado en la cooperación entre agentes del sistema regional

El rector de la UMU durante la conferencia - UNIVERSIDAD DE MURCIA

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, ha defendido el modelo de 'Universidad de Cuarta Generación' como herramienta de desarrollo regional y ha planteado una hoja de ruta para que la institución lidere el ecosistema de innovación de la Región de Murcia durante los próximos seis años, según informa la institución académica.

Baixauli ha realizado estas declaraciones durante la conferencia 'La Universidad de Cuarta Generación', impartida en un desayuno-coloquio organizado por el Círculo de Economía, en el que ha abordado el papel de las universidades ante los retos económicos, tecnológicos y sociales.

Durante su intervención, el rector ha repasado la evolución de la institución universitaria desde su función de transmisión del conocimiento hasta el modelo de 'Universidad de Cuarta Generación', caracterizado por la colaboración entre universidades, empresas, administraciones públicas y sociedad civil para impulsar ecosistemas de innovación orientados a resolver problemas complejos.

En este contexto, Baixauli ha señalado que la "misión" de las universidades no debe limitarse a la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, sino que debe incorporar un papel de liderazgo en la generación de valor público y en la transformación del entorno.

Asimismo, ha afirmado que la Región de Murcia reúne "condiciones favorables" para desarrollar este modelo por la proximidad entre los agentes del sistema regional de innovación, el peso de sectores como la agroalimentación, la gestión del agua, la salud, la biotecnología, las energías renovables y el turismo, así como por la "capacidad científica y formativa" de la Universidad de Murcia.

Durante la conferencia, el rector ha propuesto convertir a la UMU en el "sistema operativo del conocimiento regional", con el objetivo de conectar a investigadores, empresas, administraciones públicas, centros tecnológicos, hospitales y sociedad civil para acelerar la innovación y afrontar los retos del territorio.

La hoja de ruta presentada identifica cinco prioridades estratégicas: el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a los principales sectores económicos; la investigación sobre agua y sostenibilidad; el avance en medicina personalizada y salud digital; la innovación abierta con empresas y administraciones; y un modelo de formación permanente basado en el aprendizaje a lo largo de la vida.

Baixauli también ha planteado la incorporación de nuevos indicadores para evaluar el impacto de las universidades, complementando los parámetros científicos con métricas relacionadas con la creación de empresas innovadoras, la mejora de las políticas públicas, la generación de empleo cualificado y la contribución al bienestar social. En este sentido, ha señalado que "debemos evolucionar y no medirnos con rankings, para pasar a medirnos a través de la reputación".

Como conclusión, el rector ha defendido que "la Universidad de Murcia tiene la oportunidad de convertirse en el principal catalizador del desarrollo regional durante la próxima década, actuando como el gran espacio de encuentro entre conocimiento, innovación y sociedad".