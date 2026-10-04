Recuperan la Casa Forestal Las Tanganeras para reforzar la educación ambiental en Sierra Espuña

Fachada principal rehabilitada de la Casa Forestal Las Tanganeras realizada en una actuación anterior, situada en el Parque Regional de Sierra Espuña. - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor iniciará en breve las obras de rehabilitación de la Casa Forestal Las Tanganeras, situada en el Parque Regional de Sierra Espuña, en el término municipal de Totana, con una inversión prevista de 167.244 euros.

La actuación, promovida por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, permitirá frenar el deterioro del inmueble, garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y conservar uno de los ejemplos representativos de la arquitectura forestal tradicional vinculada a Sierra Espuña.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que "con esta intervención conseguiremos el doble objetivo de conservar una parte del patrimonio forestal de Sierra Espuña y mejorar una infraestructura que continúa teniendo una importante utilidad para la educación y la sensibilización ambiental".

El proyecto cuenta con un plazo estimado de ejecución de dos meses y está cofinanciado en un 60 por ciento por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y en el 40 por ciento restante por la Comunidad.

La Casa Forestal Las Tanganeras está especialmente ligada al desarrollo de actividades de educación ambiental, divulgación, sensibilización y participación social, que llevan a cabo, entre otras entidades, asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la conservación y difusión de los valores naturales y culturales del espacio protegido.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática señaló que "estas instalaciones permiten que asociaciones y entidades colaboradoras desarrollen iniciativas que acercan Sierra Espuña a la sociedad y favorecen una participación activa de los ciudadanos en la protección del patrimonio natural regional".

La rehabilitación permitirá mantener este punto de apoyo y mejorar las condiciones para la celebración de actividades de voluntariado ambiental, interpretación del patrimonio, formación y participación social compatibles con los objetivos de conservación del parque regional.

CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La Casa Forestal constituye un ejemplo de las construcciones tradicionalmente asociadas a la gestión forestal de Sierra Espuña y conserva soluciones adaptadas históricamente al entorno de montaña, como los muros de mampostería y las cubiertas inclinadas.

El proyecto contempla la consolidación y restauración de los elementos constructivos deteriorados, así como intervenciones en cubiertas y fachadas, trabajos de impermeabilización, renovación de carpinterías y adecuación de los espacios interiores. También se actuará en las instalaciones básicas del inmueble mediante soluciones compatibles con su localización dentro de un espacio natural protegido.

Los trabajos incluyen además la demolición de construcciones anexas que carecen de interés arquitectónico y presentan un avanzado estado de deterioro, así como la retirada de elementos de fibrocemento que contienen amianto. La actuación incorporará asimismo un sistema ecológico de depuración de aguas residuales y otras medidas orientadas a mejorar la eficiencia climática y la sostenibilidad ambiental de las instalaciones.

"Queremos que la conservación de nuestro patrimonio construido vaya de la mano de criterios ambientales y de sostenibilidad, especialmente cuando actuamos dentro de un espacio natural protegido", indicó la directora general.

Torres subrayó que "rehabilitar Las Tanganeras significa preservar la memoria de la gestión forestal de Sierra Espuña, pero también garantizar que siga siendo un espacio útil para quienes trabajan en su conocimiento, divulgación y conservación".