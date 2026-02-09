La red regional de Atención Temprana incorpora once nuevos centros que prestan este servicio en nueve municipios

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, durante la visita al centro de Atención Temprana Adea - CARM

ALCANTARILLA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La red regional de Atención Temprana incorpora en su mapa de recursos 11 nuevos centros que prestan este servicio en nueve municipios de la Región de Murcia, que son Alcantarilla, Águilas, Fortuna, Fuente Álamo, Murcia, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco y Totana.

Estos se suman a los que formaban parte de esta red, hasta alcanzar los 74 centros en la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha visitado este lunes uno de los que acaban de incorporarse, el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ADEA, en Alcantarilla, que atiende a 26 menores.

Este centro ofrecerá cerca de 3.000 sesiones anuales gratuitas para favorecer el desarrollo de niños y niñas con necesidades especiales.

Ruiz ha destacado que "continuamos dando pasos para ofrecer la mejor atención a los niños que lo precisan y a sus familias, porque la prioridad del Gobierno regional es dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los menores con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlo, y esto lo conseguimos favoreciendo el acceso gratuito, lo más cerca posible de sus domicilios".

"Por eso, agradecemos la colaboración de las entidades especializadas y ayuntamientos que ponen medios técnicos y humanos a disposición de la Administración regional con el fin de ofrecer este servicio a las familias que lo requieran", ha explicado la consejera.

Desde la Comunidad han explicado que "el impulso del Ejecutivo murciano a la Atención Temprana se refleja en el último incremento de sesiones aprobadas, cerca de 63.000, entre las que se incluyen las que prestarán los nuevos centros incorporados a la red regional, que superará las 733.000 sesiones". La ampliación supone una inversión de más de dos millones de euros y eleva la financiación anual a los 26 millones.

"El refuerzo que estamos haciendo en Atención Temprana nos permite garantizar una intervención rápida, universal, gratuita y de calidad para todos los niños y niñas de hasta seis años con alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas, así como apoyo a sus familias". Desde que se aprobó la Ley regional de Atención Temprana en 2021 han sido atendidos más de 8.500 niños.

INCREMENTO DEL 15 POR CIENTO EN LAS SESIONES

La oferta adicional de sesiones de Atención Temprana ofrecidas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que permite sumar cerca de 63.000 a las ya establecidas, ofrecidas por 34 entidades, supone un incremento superior al 15 por ciento.

La ampliación del concierto social de sesiones de Atención Temprana dotará de 36.764 sesiones adicionales a las áreas I, VI y VII, integrada por Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Fortuna, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torres de Cotillas, Villanueva del Río Segura, que se sumarán a las 439.771 actuales.

Para el área II, que comprende los municipios de Cartagena y Mazarrón, el incremento será de 7.881 sesiones, que se añadirán a las 92.749 que ofrecía hasta ahora.

En el área III, que incluye Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana, aumentarán en 7.075, sumándose a las 41.865 con las que contaba.

En el área V, que integra los municipios del Altiplano, Jumilla y Yecla, se sumarán 645 sesiones anuales a las 28.293 actuales, mientras que en el área VIII, formada por los municipios de San Javier y Torre Pacheco, el incremento será de 10.715 sesiones, que se añaden a las 46.068 que presta en la actualidad.

Por último, en el área IV, que corresponde a Caravaca de la Cruz, las sesiones se mantienen en 14.062, y en el área IX, integrada por Abarán y Blanca, en 17.434.