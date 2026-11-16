Redondo (Vox Ceuta) reclama un cambio en las políticas migratorias: "La Región de Murcia padece la invasión migratoria"

El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta y número 3 de la candidatura nacional para estas elecciones generales, Juan Sergio Redondo - VOX RM

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta y número 3 de la candidatura nacional para estas elecciones generales, Juan Sergio Redondo, ha participado en una mesa informativa en San Pedro del Pinatar donde ha pedido el voto a su partido para "cambiar las políticas de efecto llamada y la debilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene hacia el reino de Marruecos".

Redondo, que ha estado acompañado por los candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles, Ascensión Gómez y Luis Gestoso, ha afirmado que "una política contundente conseguirá recuperar la normalidad en Ceuta y expulsar a los invasores".

A su juicio, una llegada masiva de inmigrantes como la ocurrida este verano en Ceuta "es un problema de invasión que no está exento de producirse en otros puntos de la geografía". "La Región de Murcia también padece parte de esa invasión migratoria, muchos municipios padecen la suplantación demográfica que se lleva dando durante muchísimos años en Ceuta y de Melilla", ha señalado.

"El 29 de noviembre tenemos que salir a votar, tenemos que revertir esta situación, que dar un giro radical de 180 grados y lograr tener una política contundente que se oponga a esa invasión", ha apuntado Redondo. La única fórmula, ha asegurado, es contar con "un gobierno fuerte, contundente, y liderado por Santiago Abascal".

AGRADECIMIENTO POR EL APOYO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Redondo ha tenido también palabras de agradecimiento para todos los murcianos por el apoyo que han dado a los ceutíes en estos "durísimos meses".

"El pueblo español ha estado en primera línea, nos ha estado apoyando y eso es precisamente lo que nos ha ayudado a seguir en esa línea de resistencia que tenemos en Ceuta ante esta invasión, que no se debe olvidar, ha sido orquestada, instigada y fomentada por el reino de Marruecos", ha señalado.

"Marruecos, actúa como actúa, por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado Redondo y por eso, ha asegurado, "es absolutamente existencial este proceso electoral que vamos a vivir el próximo día 29 de noviembre".

Por último, ha incidido en que "hay que salir a votar, a votar en conciencia y con contundencia para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, por que España se juega su propia existencia".