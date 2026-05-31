Refuerzan los controles en los exámenes del CAP para garantizar una formación rigurosa de los transportistas

FoEl director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisa la realización de la tercera convocatoria del CAP - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha reforzado por primera vez los controles en los exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) con el objetivo de garantizar una formación rigurosa de los conductores profesionales y evitar prácticas fraudulentas que puedan comprometer la seguridad vial.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisó ayer sábado en el Campus de Espinardo el desarrollo de las pruebas y destacó que "el sector del transporte necesita profesionales bien formados y preparados para asumir una gran responsabilidad en la carretera, por eso estamos reforzando todos los mecanismos de control y supervisión".

Verdú explicó que esta es la primera convocatoria en la que se aplican las nuevas medidas de control aprobadas por el Gobierno regional para reforzar la transparencia y el rigor de las pruebas. "Queremos que todos los aspirantes concurran en igualdad de condiciones y que el examen refleje realmente la preparación de cada alumno", señaló.

"Estamos actuando para proteger la calidad de la formación y reforzar la confianza en un sistema que es fundamental para la seguridad vial y para el buen funcionamiento del transporte profesional", remarcó el director general.

Y es que, la nueva regulación prohíbe acceder a las aulas con teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, tabletas u otros dispositivos electrónicos, estén encendidos o apagados, y su tenencia supone la expulsión inmediata del examen. Además, los aspirantes no podrán abandonar el aula con el cuadernillo o plantilla hasta que resten 15 minutos para finalizar la prueba.

Para verificar el cumplimiento de la nueva normativa, la Comunidad ha reforzado los dispositivos de vigilancia durante las pruebas mediante personal de seguridad de la Administración regional, que utiliza paletas detectoras de metales para escanear a los aspirantes antes de su acceso al aula y comprobar que no portan teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos prohibidos.

PLAN REGIONAL DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTES

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan regional de Inspección de Transportes 2026, impulsado por el Gobierno regional para reforzar el control sobre la formación de los conductores profesionales y luchar contra el intrusismo y el fraude en el sector.

En lo que va de año, la Dirección General de Movilidad y Transportes ha realizado 486 actuaciones inspectoras en cursos de formación CAP para comprobar la asistencia efectiva del alumnado y la correcta impartición de las clases. Además, el Servicio de Inspección y Sanciones cuenta actualmente con cuatro agentes y la plantilla se ampliará este año con un nuevo efectivo.

Por especialidades, en esta tercera convocatoria se inscribieron para realizar el examen 790 aspirantes, 678 para transporte de mercancías y 112 para transporte de viajeros. Con esta convocatoria, el número total de inscritos en las tres pruebas celebradas este año asciende a 2.162 personas.

Las próximas convocatorias de examen serán el 25 de julio, el 26 de septiembre y el 21 de noviembre. Los plazos para presentar las solicitudes serán del 8 al 27 de junio, del 3 al 23 de agosto y del 6 al 26 de octubre. Las solicitudes pueden presentarse en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, https://transportistas.carm.es.