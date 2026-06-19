La Región cierra la novena primavera más cálida del siglo XXI a las puertas de un verano que arrancará el domingo

Precipitación media en la Región de Murcia en litros por metro cuadrado (marzo-abril-mayo) - AEMET

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia dará la bienvenida al verano de 2026 este domingo, 21 de junio, a las 10.24 horas (hora oficial peninsular), tras despedir una primavera climatológica de marcado perfil térmico, según el balance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El trimestre comprendido entre marzo y mayo ha registrado una temperatura media de 15,4 grados, lo que supone una anomalía de +0,6 respecto a los valores habituales y la sitúa como la novena primavera más cálida del siglo XXI y la decimocuarta desde que se inició la serie histórica en 1961, empatada con los registros de los años 1994 y 2020.

Según el delegado territorial de la Agencia AEMET, Juan Esteban Palenzuela, el comportamiento de los termómetros fue muy desigual por meses. Mientras marzo resultó ser un mes "frío" (11,3 grados de media y -0,8 grados de anomalía), abril se disparó como "muy cálido", marcando una media de 16,2 grados (+1,8 grados de anomalía) que lo convierte en el cuarto abril más caluroso en la Comunidad de los últimos 66 años.

Mayo, por su parte, mantuvo la tónica alcista y cerró con carácter "cálido" (18,8 grados).

La amplitud térmica regional dejó contrastes extremos durante la estación. La temperatura máxima absoluta del trimestre se localizó en la estación meteorológica de Cieza, que alcanzó los 38,5 grados el pasado 30 de mayo, jornada que coincidió con el pico de las máximas del periodo.

Por contra, la mínima del trimestre se desplomó hasta los -3,5 grados el 30 de marzo en la pedanía moratallera de Campo de San Juan, localidad que también anotó la temperatura máxima más baja del periodo con 5 el día 10 de marzo.

La AEMET constató además un total de once días con heladas en algún punto de la Región y cuatro noches tropicales concentradas a finales de mayo en el litoral y zonas de interior.

UN TRIMESTRE HÚMEDO

En el plano pluviométrico, la primavera de 2026 ha tenido un carácter "húmedo", registrando una precipitación media de 106,4 litros por metro cuadrado, cifra que representa el 112% del valor medio del periodo de referencia.

Palenzuela ha especificado que a este superávit contribuyó fundamentalmente el mes de marzo, calificado como "muy húmedo" tras aportar 54,1 litros por metro cuadrado, frente a un abril "húmedo" (26,3 litros por metro cuadrado) y un mayo "normal" (26 litros por metro cuadrado).

Las comarcas del Noroeste y el entorno del Mar Menor lideraron las lluvias superando los 200 litros por metro cuadrado --con un techo trimestral de 203,4 litros por metro cuadrado en Benizar (Moratalla)--, mientras que el entorno de Águilas se consolidó como la zona más seca con apenas 43 litros por metro cuadrado.

El observatorio de San Javier acaparó las mayores intensidades de lluvia de la red automática, registrando el pasado 7 de mayo la mayor cantidad diaria acumulada (70,4 litros por metro cuadrado), así como los picos máximos en intervalos de 10 y 60 minutos.

Asimismo, las precipitaciones llegaron en forma de nieve los días 6 y 10 de marzo en Sierra Espuña y las pedanías altas del Noroeste, como Cañada de la Cruz.

Finalmente, el balance del año hidrológico (acumulado desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de junio de 2026) arroja un saldo provisional de 309,9 litros por metro cuadrado, lo que supone el 118% de la media normal (261,9 litros por metro cuadrado).

Con este comportamiento, calificado globalmente como "húmedo", el actual periodo se posiciona como el décimo año hidrológico más húmedo en la Región de Murcia en lo que va de siglo XXI, a expensas de un mes de junio que, si no volviera a llover, apunta a cerrar con un carácter extremadamente seco.