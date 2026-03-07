La Región comparte su modelo de gestión hídrica eficiente en el Foro Mediterráneo Agua-Energía-Alimentación

Imagen del director general del Agua, José Sandoval, durante su intervención en el foro. - CARM

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha contribuido al debate internacional sobre gestión eficiente del agua compartiendo su experiencia y políticas públicas desarrolladas en este ámbito.

El director general del Agua de la Región de Murcia, José Sandoval, participó en el Foro Mediterráneo Agua-Energía-Alimentación (FMAEA), celebrado los días 5 y 6 de marzo en Lleida, un encuentro internacional que reunió a expertos, investigadores, empresas e instituciones para analizar los retos vinculados a la gestión del agua, la energía y los sistemas alimentarios en el ámbito mediterráneo.

El foro, organizado junto a la Universitat de Lleida, tiene como objetivo fomentar el diálogo entre responsables públicos, comunidad científica y sector productivo para abordar soluciones integradas que garanticen la suficiencia hídrica y alimentaria en un contexto marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales.

Durante su intervención, Sandoval expuso la experiencia de la Región de Murcia en gestión eficiente del agua y resiliencia hídrica. En este sentido, resaltó el modelo regional basado en la combinación de diferentes fuentes de recursos, así como en el uso intensivo de tecnología para optimizar el ciclo integral del agua.

Asimismo, destacó la necesidad de avanzar hacia políticas hídricas basadas en criterios técnicos, cooperación entre territorios y planificación a largo plazo, y defendió la importancia de las infraestructuras hidráulicas y de los mecanismos de solidaridad interterritorial para asegurar el equilibrio hídrico en España.

LÍDERES EN REUTILIZACIÓN DE AGUA

La Comunidad Autónoma ha invertido más de 1.600 millones de euros en infraestructuras de saneamiento y depuración durante los últimos 30 años, una apuesta sostenida que ha permitido alcanzar niveles del 98 por ciento de tratamiento y reutilización de las aguas residuales. Estos datos sitúan a la Región de Murcia como referente internacional en reutilización de aguas urbanas.

Frente a la media europea, que reutiliza en torno al 5 por ciento de sus aguas residuales, y a la media nacional, situada en el 10 por ciento, la Región alcanza una tasa de reutilización del 96 por ciento. A este modelo de gestión eficiente del agua se suma una destacada modernización del regadío, con un 87,5 por ciento de la superficie agrícola ya tecnificada mediante sistemas de riego localizado, un porcentaje muy superior a la media nacional, situada en torno al 50 por ciento.

La participación de la Región de Murcia en este foro internacional "refuerza su papel como referente europeo en innovación y gestión eficiente del agua, aportando su experiencia al debate sobre el denominado nexo agua-energía-alimentación, que reconoce la interdependencia entre estos tres sistemas y la necesidad de abordarlos de forma integrada", destacan desde el Gobierno regional.