La Región es la comunidad donde más crece el número de ocupados y alcanza un nuevo récord histórico de trabajadores

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, expone los datos de la EPA del tercer trimestre de 2026 - CARM

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación tras cerrar el tercer trimestre del año con 749.300 personas ocupadas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año.

La EPA, conocida este martes, refleja que el mercado laboral regional ha sumado 48.500 personas ocupadas en el último año, lo que supone un aumento del 6,91 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2025. En España, el aumento de la ocupación anual fue del 2,08 por ciento, 4,83 puntos menos que en la Región de Murcia, que se posicionó como la comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo de ocupados respecto al año anterior, han señalado desde el Ejecutivo regional.

En comparación con el trimestre anterior, la ocupación también mantiene una evolución positiva, con 7.200 personas ocupadas más, lo que representa un incremento del 0,97 por ciento. A nivel nacional, el aumento de la ocupación trimestral fue del 0,32 por ciento, 0,65 puntos menos que en Murcia.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha subrayado que los datos de la EPA "reflejan una Región de Murcia dinámica, que crece y crea empleo. Una Región de Murcia que se caracteriza por la estabilidad, la confianza y la seguridad".

"Una Región de Murcia, en definitiva, en la que hay casi 50.000 ciudadanos más trabajando que hace un año, y eso significa que hay casi 50.000 personas que tienen la oportunidad de construir un futuro, un proyecto de vida", ha señalado.

En cuanto al paro, la Región cerró el tercer trimestre con 90.800 personas paradas, 13.200 menos que en el mismo periodo del año anterior. Este descenso del 12,66 por ciento sitúa el paro en su nivel más bajo para un tercer trimestre desde 2007.

En el conjunto de España se registró un descenso del 0,84 por ciento en el paro anual, 11,82 puntos porcentuales menos que en la Región de Murcia, que fue la tercera comunidad autónoma con mayor descenso del paro relativo anual. En comparación con el trimestre anterior, el paro aumentó en 600 personas, un 0,65 por ciento.

A nivel nacional, este aumento del paro con respecto al trimestre anterior se elevó hasta el 3,84 por ciento, 3,19 puntos porcentuales más que en la Región de Murcia.

El titular de Empleo ha destacado en este sentido la importancia de seguir trabajando "porque cuando hablamos de paro no podemos estar nunca satisfechos, pero también hay que poner en valor que estamos en el registro de personas paradas más bajo desde hace casi 20 años, y eso a pesar de estar en un trimestre que habitualmente no es favorable para el empleo por los ajustes del mercado laboral tras el fin de la campaña estival".

"Estas cifras nos animan a seguir trabajando para consolidar un mercado laboral dinámico, capaz de generar más y mejores oportunidades para los ciudadanos de la Región de Murcia", ha apostillado Marín.

La EPA de este trimestre sitúa la tasa de paro regional en el 10,8 por ciento, lo que implica un descenso de 2,11 puntos con respecto el año anterior. En relación con el trimestre anterior, la tasa de paro se redujo en 0,03 puntos porcentuales.

EL EMPLEO CRECE MÁS ENTRE LAS MUJERES

La EPA también refleja que el empleo ha presentado una mejor evolución entre las mujeres, colectivo donde ha aumentado en 24.900 el número de ocupadas, un 8,05 por ciento con respecto al año anterior.

Entre los hombres, este incremento ha sido del 6,02 por ciento, lo que se traduce en 23.500 ocupados más que en el tercer trimestre de 2025.

Por sectores, servicios registró el mayor aumento anual de la ocupación, con 40.000 personas ocupadas más. La industria sumó 8.800 y la agricultura, 2.600. Por su parte, la construcción contabilizó 2.800 personas ocupadas menos que en el tercer trimestre de 2025.