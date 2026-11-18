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MURCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia fue en 2025 una de las dos únicas comunidades autónomas de España, junto con Madrid, que registró un saldo vegetativo positivo al contabilizar 437 nacimientos más que defunciones, según los datos definitivos de Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, el crecimiento vegetativo fue negativo en 123.261 personas (321.684 nacimientos frente a 444.945 defunciones), y solo Madrid (+1.971) y la Región de Murcia (+437), además de las ciudades autónomas de Melilla (+251) y Ceuta (+116), cerraron el ejercicio con saldo positivo.

En concreto, en la comunidad se registraron 12.620 nacimientos en 2025, un 0,93% más que los 12.504 contabilizados en 2024, mientras que las defunciones aumentaron un 4,06%, al pasar de 11.708 a 12.183 fallecimientos (6.260 hombres y 5.923 mujeres), lo que redujo en un 45,1% el saldo vegetativo respecto a las 796 personas ganadas el año anterior.

Por edad de la madre, la franja de 30 a 39 años concentró el 56,32% de los alumbramientos en la Región de Murcia (7.107), con los 33 años como edad más frecuente (892 nacimientos), seguida de los 34 (853) y los 35 años (852).

Además, se contabilizaron 86 nacimientos de madres menores de 18 años (el 0,68% del total, incluidos cuatro de menos de 15 años) y 1.229 de mujeres de 40 o más años (el 9,74%), de los que seis correspondieron a madres de 50 o más años.

En cuanto a la mortalidad infantil y perinatal, las defunciones de menores de un año descendieron de 42 en 2024 a 33 en 2025, mientras que las muertes fetales tardías bajaron de 39 a 36.

Por su parte, la esperanza de vida al nacer en la Región de Murcia se situó en 83,35 años en 2025, cuatro centésimas menos que en 2024 (83,39), lo que sitúa a la comunidad empatada con Extremadura en el tercer puesto por la cola entre las autonomías, solo por delante de Andalucía (82,86) y Canarias (82,72).

Por sexos, la esperanza de vida de los hombres murcianos subió 19 centésimas, de 80,88 a 81,07 años, mientras que la de las mujeres bajó 29 centésimas, de 85,87 a 85,58 años, manteniendo una brecha de 4,51 años a favor de ellas.

Respecto a la estructura por edad de la población, el porcentaje de residentes en la Región de Murcia con 65 o más años aumentó del 16,67% en 2024 al 17,03% en 2025, y el grupo de 80 o más años pasó del 4,62% al 4,68%, mientras que los mayores de 90 años subieron del 0,88% al 0,92% y los centenarios (100 y más años) se mantuvieron en el 0,02%.

Por su parte, el número de matrimonios celebrados en la comunidad descendió un 6,22% interanual en 2025, hasta situarse en 5.304 enlaces frente a los 5.656 del ejercicio anterior.