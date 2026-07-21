La Región envía un helicóptero para colaborar en la extinción del incendio forestal de Teruel - GOBIERNO DE ARAGÓN

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha informado de que la Comunidad Autónoma ha enviado un helicóptero para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en el término municipal de Julve (Teruel), a petición del Gobierno de Aragón.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo regional en una publicación en la red social X, en la que señala que el dispositivo aéreo ha sido movilizado "a petición del Gobierno de Aragón" para intervenir en el incendio.

López Miras ha destacado además que, "en estos momentos, la colaboración entre administraciones es clave" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "extremar la prudencia ante esta ola de calor".