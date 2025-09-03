La Región exhibe su oferta hortofrutícola en la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong para aumentar sus exportaciones

La consejera Sara Rubira, junto con el resto de la delegación regional que participa en la edición de 2025 de Asia Fruit Logistica - CARM

Una delegación de nueve empresas y organizaciones está presente en la cita agroalimentaria más importante del mercado asiático

La Región de Murcia exhibe su oferta hortofrutícola en la decimoctava edición de la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales e incrementar las exportaciones al mercado asiático, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La cita, que comienza en el día de este miércoles, se prolongará hasta el próximo 5 de septiembre en el recinto Asia World Expo, en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.

Durante la jornada de inauguración de la feria, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha resaltado que este evento "nos facilita ampliar nuestro peso en el mercado asiático, a la vez que encontrarnos con compradores e importadores de otros puntos del mundo", lo que permite "celebrar encuentros comerciales y alcanzar nuevos acuerdos para continuar incrementando nuestra ventas en terceros países".

La Feria Asia Fruit Logística cuenta con más de 760 expositores de 42 países y regiones, más de 13.000 compradores y visitantes profesionales de todo el mundo y cubre toda la cadena de valor de la industria de productos frescos e industria auxiliar, así como los productos e ideas más recientes e innovadoras del mercado.

En esta edición de la feria, la Región de Murcia estará representada por nueve empresas y organizaciones, que contarán con un espacio de casi 80 metros cuadrados entre los que se distribuyen las empresas y organizaciones desplazadas.

"Hablamos de un gran escaparate donde mostrar a los compradores más importantes del mundo durante tres días el potencial agroalimentario de la Región de Murcia, especialmente de los sectores presentes en la feria", ha explicado la consejera.

Entre los productos que las empresas de la Región de Murcian van a potenciar se encuentran la uva de mesa, caqui, cereza, cítricos, melón, nectarina o granada.

EXPORTACIONES AL MERCADO ASIÁTICO

El mercado asiático representa una gran oportunidad para los productores de la Región de Murcia. Así, el pasado año la Región de Murcia se posicionó como la cuarta provincia y la tercera comunidad autónoma de España en las exportaciones de productos alimenticios a Asia.

En concreto, las exportaciones supusieron el pasado año el 8,11 por ciento del total nacional, con un valor total de más de 580 millones de euros, destacando carnes y pescados, conservas y zumos o preparados alimenticios.

"Aspiramos a mejorar esas cifras este año, ya que entre enero y junio de 2025 las exportaciones a Asia han crecido un 5,95 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior, gracias, en otros, a los importantes aumentos de venta a países como China, Japón o Corea del Sur", ha comentado la consejera.