La Región expone en Bruselas su modelo de reutilización de aguas regeneradas en el I Foro Europeo de Resiliencia Hídrica

El director general del Agua, José Sandoval, junto a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall - CARM

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad compartió el liderazgo de la Región de Murcia en materia de reutilización de aguas regeneradas durante la primera edición del Foro Europeo de Resiliencia Hídrica, que se ha celebrado este lunes en Bruselas y que ha sido organizado por la Comisión Europea en colaboración con el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones (CDR).

El evento nació tras la presentación, el pasado 4 de junio, de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, cuyo objetivo es mejorar la gestión del agua en Europa, reforzar la capacidad de adaptación frente a la escasez y promover un enfoque circular e innovador en el sector hídrico, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El Foro tiene carácter bienal y ha reunido a todos los agentes implicados para evaluar los progresos y reforzar la cooperación europea en esta materia. En esta primera edición, la Región de Murcia fue seleccionada para integrar la Exhibición de Soluciones de Resiliencia Hídrica, formada por veinte stands.

El espacio expositivo, centrado en la eficiencia del uso del agua y la reutilización de aguas regeneradas, fue presentado por el director general del Agua, José Sandoval, junto a parte del equipo técnico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en coordinación con la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas.

Sandoval destacó que "la Región de Murcia demostró una vez más que es un referente europeo en gestión hídrica circular, eficiencia y tecnologías aplicadas al agua".

El stand mostró el modelo murciano de depuración y reutilización, que permitió alcanzar hasta un 96 por ciento de reutilización del agua depurada, un hito posible gracias a un sistema de 100 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y a décadas de inversión continuada en saneamiento, regeneración e innovación tecnológica.

LIDERAZGO EUROPEO EN GESTIÓN DEL AGUA

El espacio expositivo de la Región de Murcia, presentado bajo el lema 'One step ahead. Every drop counts' ('Un paso por delante. Cada gota cuenta'), mostró materiales audiovisuales y divulgativos sobre depuración, regeneración y reutilización de aguas.

Además, incorporó una maqueta interactiva que permitió explicar de forma visual por qué la Región de Murcia es considerada un territorio resiliente desde el punto de vista hídrico, gracias a un sistema avanzado de gobernanza, a la combinación de recursos convencionales y no convencionales y al uso de tecnología de riego de precisión que evita lixiviados en la agricultura.

Sandoval ha subrayado que "la Región volvió a situarse como ejemplo de gestión responsable del agua, demostrando que la innovación y la planificación a largo plazo son claves para garantizar la resiliencia hídrica".

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer distintos equipos de monitorización y planificación del riego, así como material informativo sobre los programas regionales de inversiones en saneamiento, depuración, regeneración y reutilización.

Asimismo, en el stand regional también se dieron a conocer los proyectos con financiación europea en los que participa la Región de Murcia, relacionados con la eliminación de contaminantes emergentes, la mejora de la gobernanza, la sensorización y monitorización de nitratos, y el impulso de nuevos usos del agua regenerada.