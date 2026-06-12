La Región incorpora a 439 residentes y cubre todas las vacantes ofertadas para su etapa formativa en centros sanitarios

La consejera de Salud, Isabel Ayala, preside el acto de bienvenida a los residentes en un acto celebrado en el hospital Virgen de la Arrixaca - CARM

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 439 nuevos profesionales sanitarios que inician su formación en hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS) han cubierto todas las plazas ofertadas en la Región, según ha informado la Comunidad.

En concreto, son 306 plazas de Medicina, 109 de Enfermería y 24 correspondientes a otras titulaciones sanitarias. De los 439 residentes, el 70,2% son mujeres y el 29,8% son hombres.

En cuanto a la titulación de acceso, la más numerosa es Medicina con 306, seguida de Enfermería con 109 y Farmacia con 14.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha participado este viernes en el acto de bienvenida 2026 a los profesionales que se incorporan al sistema sanitario público, donde ha destacado que "la sanidad pública regional sigue siendo una referencia nacional para la formación de los futuros profesionales".

En la Región se han elegido todas las plazas ofertadas de formación sanitaria especializada, que este año suman 16 más que el año pasado, antes de que expirara el plazo.

Ayala ha subrayado que este periodo formativo será determinante en la trayectoria de los nuevos profesionales. "La llegada anual de residentes aporta un dinamismo esencial con el objetivo de garantizar la excelencia en la asistencia. Este relevo muestra nuestro compromiso por asegurar un sistema sanitario fuerte, centrado en el bienestar del paciente y la calidad asistencial", ha dicho.

La Formación Sanitaria Especializada, según ha añadido la consejera, "es responsabilidad de todos, y en nuestra Región estamos volcados en mejorar el día a día de nuestros profesionales y la excelencia de su aprendizaje, porque queremos formar a más y mejores especialistas. Por eso, seguimos insistiendo al Ministerio de Sanidad en la necesidad de crear nuevas unidades docentes, el instrumento real que nos permitirá ampliar plazas y dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos".

OFERTA FORMATIVA

El SMS ofertó 306 plazas para Médico Interno Residente (MIR), 10 más que el año anterior. Las especialidades médicas con mayor número de plazas ofertadas son Medicina Familiar y Comunitaria (100 plazas), Pediatría (19), Anestesiología y Reanimación (15), Medicina Interna (11), Obstetricia y Ginecología (11), Cirugía Ortopédica y Traumatología (10), Medicina Intensiva (10), Radiodiagnóstico (10) y Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (9).

El SMS también ha cubierto las cuatro plazas ofertadas, por primera vez, de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucia, Morales Meseguer y Reina Sofía.

Además, en la Región se ofertaron 109 plazas de Enfermero Interno Residente (EIR) de las especialidades de Enfermería Familiar y Comunitaria (63 plazas), Enfermería Obstétrico-Ginecológica -Matrona- (19), Enfermería pediátrica (12), Enfermería de Salud Mental (10), Enfermería del Trabajo (4) y Enfermería Geriátrica (1).

También se han adjudicado las 24 plazas de otras titulaciones sanitarias, como Farmacia (14 plazas), Psicología (6), Biología (2), Química (1) y Física (1).

Entre los residentes que se incorporan de estas titulaciones, se encuentran algunas de las mejores notas del país. Es el caso de Farmacia, cuyo número 4 a nivel nacional ha elegido la residencia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para realizar la especialidad de Farmacia Hospitalaria.

El mismo centro han elegido el número 2 de Biología y el número 5 de Química, quienes realizarán las especialidades de Bioquímica Clínica y de Análisis Clínicos, respectivamente.

El número 36 de Psicología hará asimismo la especialidad de Psicología clínica en la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de la Región de Murcia, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Con respecto a Enfermería, el número 32 a nivel nacional cursará la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Lorca- Noroeste, concretamente en el Hospital Rafael Méndez de Lorca.

Las cuatro primeras plazas adjudicadas de Medicina en la Región fueron en la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. La primera persona escogió, con el número de orden 103, esta especialidad en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

La formación de los residentes está bajo la supervisión de las jefaturas de estudios, los coordinadores de programa, tutores, colaboradores docentes y profesionales que prestan servicios en las distintas unidades asistenciales.