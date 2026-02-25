La Región se incorpora a la Red Estatal de Montes Públicos para reforzar la cooperación en la gestión forestal

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha incorporado a la Red Estatal de Montes Públicos (REMP), una iniciativa de cooperación técnica que reúne a las administraciones responsables de la gestión de los montes públicos en España con el fin de mejorar el conocimiento, la coordinación y la visibilidad social del patrimonio público forestal, asumiendo además un cargo en la junta directiva.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha participado este miércoles de forma telemática en la Asamblea General de la REMP, en la que se han abordado las líneas de trabajo y la consolidación de esta red como comunidad de aprendizaje y cooperación interadministrativa, y además ha sido elegida miembro de la junta directiva.

María Cruz Ferreira ha subrayado que la incorporación de la Región de Murcia a la REMP "supone una oportunidad de alto interés territorial y ambiental, al permitir participar en un escenario de trabajo conjunto con la Administración del Estado para avanzar en medidas de gestión y planificación que redunden en la mejora de los montes públicos".

"La cooperación y el intercambio de conocimiento técnico entre territorios es clave para mejorar la capacidad de adaptación y mitigación de nuestros bosques, avanzar en la conservación y reforzar el papel de los montes públicos como motor de desarrollo sostenible, especialmente en áreas rurales", afirma.

La REMP nació para constituir un nodo que aglutina a los equipos de gestión de los montes públicos y, al mismo tiempo, para aumentar el reconocimiento de la sociedad hacia estos espacios, su gestión y los bienes y servicios que aportan, en el marco de la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el reto demográfico, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Impulsada inicialmente a través de un proyecto con apoyo de la Fundación Biodiversidad y financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos, la red se configuró como un foro de adhesión voluntaria sin personalidad jurídica, regido por un Protocolo de Gobernanza.

Entre sus objetivos específicos figuraron favorecer la cooperación entre instituciones, mejorar y difundir el conocimiento sobre los montes públicos, facilitar acciones de formación para responsables de gestión, incrementar la información compartida y generar oportunidades vinculadas a la bioeconomía forestal, incorporando además la perspectiva de mujer y juventud en este ámbito.

Como entidad integrante, la Región pudo acceder a servicios como la intranet profesional de la REMP, el Observatorio de Montes Públicos y su análisis de datos, el directorio de profesionales, el catálogo de buenas prácticas, el repositorio de normativa y la organización de encuentros, jornadas técnicas, formación continua y un congreso estatal bienal. La Región de Murcia tiene 165.138,47 hectáreas de montes públicos.