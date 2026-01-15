La Región instalará una oficina pop-up en el centro de Madrid con actividades culturales, gastronómicas durante FITUR

Recreación la oficina pop-up - CARM

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia dispondrá de una oficina pop-up en pleno centro de Madrid, en la calle Velarde 14, en el barrio de Malasaña, como acción complementaria a su participación en FITUR, con el objetivo de acercar su oferta cultural y gastronómica al público final a través de experiencias directas y abiertas.

Es la primera vez que la Región pone en marcha un espacio promocional de estas características fuera del recinto ferial, apostando por un formato urbano y experiencial en una de las zonas con mayor afluencia y actividad cultural de la capital.

La oficina pop-up abrirá sus puertas al público general el jueves y viernes, con acceso libre hasta completar aforo, ofreciendo una programación centrada en la gastronomía y la cultura regional, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El espacio regional arrancará su actividad ambos días a las 16:00 horas, con talleres de cafés asiáticos facilitados por la empresa José Díaz de Cartagena. El jueves se celebrará, además, un showcooking ofrecido por el chef con dos estrellas Michelin Pablo González del restaurante murciano Cabaña Buenavista.

Asimismo, la programación incluirá la grabación en directo del pódcast Subterfuge, centrado en el libro de Esther Zecco 'Marti Trini. Retrato de una mujer libre', además de un taller de cerveza Estrella de Levante y la actuación de DJ Don Flúor, patrocinada también por la empresa murciana.

El viernes, la agenda continuará con una nueva propuesta sonora con la emisión en vivo del pódcast La Picaeta, que contará con el chef Pablo González como invitado. A continuación, se presentará la novela 'Este es el núcleo', de Leonardo Cano, elegido Libro del Año de la Región de Murcia. El broche final de la jornada lo pondrá nuevamente una sesión de DJ Don Flúor y Estrella de Levante.