La Región de Murcia adopta medidas para frenar la expansión de la Dermatosis Nodular Contagiosa

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este viernes la Orden de 28 de octubre de 2025 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se adoptan medidas preventivas frente al virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Se trata de una enfermedad producida por un virus de la familia Poxviridae, cuyo primer foco se detectó el pasado 3 de octubre en una explotación de vacuno lechero en Gerona y hasta el momento se han detectado 18 focos en esa provincia.

En la Región de Murcia no se ha detectado ningún caso de la enfermedad hasta ahora tras haber realizado exámenes a los animales que han viajado desde zonas de riesgo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Por ese motivo, y hasta que la situación epidemiológica evolucione favorablemente, en la Región de Murcia se suspenderán ferias, concursos, certámenes, mercados y cualquier evento o concentración de animales donde participen especies sensibles.

Otra de las medidas incide en las explotaciones de bovino y en el transporte de animales de zonas de riesgo. Aquellas que reciban ganado de estas zonas deberán someterlo a una vigilancia veterinaria oficial de una duración mínima de cuatro semanas desde la fecha de entrada de los animales.

Además, estos animales deberán ser sometidos a una desinsectación a la llegada a la explotación, así como al resto de animales presentes en dichas instalaciones.

También deberán ser mantenidos en aislamiento del resto de animales presentes en la explotación de destino durante al menos cuatro semanas desde su llegada.

Respecto a los vehículos dedicados al transporte de ganado, se deberá proceder a su desinsectación cuando transporten bovinos. Estas medidas estarán vigentes hasta que la situación epidemiológica evolucione de forma favorable y son obligatorias desde este viernes.