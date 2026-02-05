Región de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana reclaman en Berlín" poder contar con el agua que necesita el campo"

Reunión de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y representantes del sector agrario - CARM

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han defendido este jueves en Berlín la agricultura "eficiente, sostenible y tecnificada" del Levante y han exigido "poder contar con el agua que necesita el campo, reforzando su alianza ante los desafíos actuales que amenazan la viabilidad de nuestras explotaciones, el equilibrio territorial y la seguridad alimentaria de Europa".

Esta postura común ha sido reafirmada esta mañana en la feria Fruit Logística de Berlín en un encuentro entre la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y representantes del sector agrario de las tres regiones. Por parte de la Región de Murcia, asistieron los presidentes de Proexport, Fecoam y Apoexpa, Mariano Zapata, Santiago Martínez y Joaquín Gómez, respectivamente.

"Es fundamental que tres regiones que generan el 42,5 por ciento del VAB agrario nacional trabajen de la mano en defensa de los agricultores y ganaderos, mostrando a Europa el potencial que atesoramos y la importancia que tiene en la soberanía alimentaria del continente", ha destacado Rubira.

En materia hídrica ha señalado "los esfuerzos que durante las últimas décadas venimos realizando en materia de eficiencia, tecnificación de regadíos, construcción de infraestructuras y mostrando al mundo de qué forma cultivar los mejores alimentos aplicando el agua gota a gota". Así, ha reivindicado "un Pacto Nacional del agua que ponga fin a las desigualdades y el sectarismo en nuestro país, invirtiendo en infraestructuras y trasvases, porque en España hay agua de sobra para poner fin a la escasez de las zonas más áridas".

MERCOSUR

Por otro lado, el encuentro ha servido para analizar el reciente acuerdo adoptado con los países que conforman Mercosur y la incertidumbre generada en el sector agrario. La consejera reafirmó "el absoluto compromiso del Gobierno de López Miras con el campo y la defensa de sus reivindicaciones", y ha asegurado que "no aceptaremos un acuerdo que no incluya cláusulas de salvaguarda que se activen de forma automática, controles más estrictos en frontera y medidas que impidan la entrada de productos que no cumplen con los requisitos que se les exige a nuestros agricultores".

PAC

Durante la reunión, los diferentes representantes gubernamentales han lamentado que la futura Política Agraria Común, PAC, "lejos de complicar el día a día de nuestros agricultores y ganaderos debe corregir problemas tan graves como la competencia desleal que sufren, el riesgo de entrada de nuevas plagas, la estricta normativa medioambiental o la elevada carga burocrática a la que se enfrentan", ha indicado Sara Rubira

Por ello "reivindicamos una PAC fuerte e independiente, donde no cabe reducir su presupuesto, que permita mantener un modelo de actividad rentable y que mantenga vivo el mundo rural", añadió. También señaló "la importancia de garantizar el relevo generacional con medidas e incentivos que hagan atractivo el campo a los jóvenes, tal y como estamos haciendo en la Región de Murcia".

Por último, Rubira ha mostrado su acuerdo en demandar al Gobierno de España y a la Unión Europea "un paso adelante en la simplificación administrativa que asfixia a los profesionales del campo, eliminando la duplicidad de controles y reduciendo la carga digital, aprovechando las nuevas tecnologías para agilizar y no como barrera de acceso".