La Región de Murcia contabiliza 890 delitos contra la libertad sexual en 2024, un 23,4% más que el año anterior

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID/MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un total de 890 delitos contra la libertad sexual en 2024, lo que representa un incremento del 23,4% con respecto al año anterior, según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior.

En concreto, 553 delitos corresponden a agresiones sexuales; 139 a agresiones sexuales con penetración; 11 a contactos con menores de 16 años mediante tecnologías; 22 a acoso sexual; 30 a exhibicionismo; 9 a provocación sexual y 90 a corrupción de menores.

También se contabilizaron 9 delitos relativos a la prostitución y 28 a pornografía de menores.

El número de victimizaciones, por su parte, ascendió en la comunidad a 921, de las que 588 corresponden a agresión sexual; 142 a agresión sexual con penetración y 91 a corrupción de menores.

La Región fue la séptima provincia del país con mayor número de delitos contra la libertad sexual el pasado ejercicio y ocupó la novena posición en cuanto a aquellas con la tasa más elevada por cada 10.000 habitantes, con un total de 5,7, frente al 4,7 de media del país y al 4,6 del año anterior en la comunidad autónoma.

En cuanto a los hechos esclarecidos, en la Región de Murcia ascendieron a 777, quinta mayor cifra, y fueron detenidas o investigadas 581 personas.

DATOS NACIONALES

Los delitos contra la libertad sexual en España alcanzaron en 2024 su cifra más alta desde que existen registros comparables. En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 22.846 delitos, un 66% más que en 2018 y un incremento del 4,7% respecto a 2023.

El informe muestra los datos del año 2024 recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) de la Secretaría de Estado de Seguridad referentes a las denuncias por delitos contra la libertad sexual registrados en España por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

En este sentido, revela que las agresiones sexuales concentran la mayor parte de los casos, ya que representan casi el 60% del total, mientras que las agresiones sexuales con penetración suponen cerca del 23%. El resto de las tipologías presentan porcentajes más reducidos: pornografía de menores (4,00%), exhibicionismo (3,67%) y acoso sexual (3,32%), entre otros.

También confirma una marcada estacionalidad, con más denuncias durante los meses de verano, especialmente en julio y agosto (12.023 y 11.599 respectivamente).

Igualmente, revela que la violencia sexual afecta mayoritariamente a las mujeres. En 2024, el 86% de las víctimas fueron mujeres, aunque en algunos delitos --como la pornografía infantil, el grooming o la corrupción de menores-- la proporción de víctimas masculinas es más elevada. Por edades, el grupo más afectado es el de 18 a 30 años, con 6.266 delitos. Le sigue de 0 a 13 años, con 3.173; de 31 a 40, con 2.555; de 14 a 15, con 2.393; de 41 a 50, con 1.991; de 16 a 17, con 1.960; de 51 a 64, con 872; de 65 o más, co9n 207; y no consta la edad en 101 casos.

Asimismo, más de la mitad de los delitos se cometieron en viviendas, lo que refuerza la idea de que gran parte de la violencia sexual ocurre en espacios privados. No obstante, también destacan las agresiones en vías públicas y otros espacios abiertos.

En el plano territorial, Barcelona y Madrid encabezan el número absoluto de delitos registrados, mientras que Baleares, Navarra y Lleida presentan las tasas más altas por población. En conjunto, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran más de la mitad de los casos registrados en España.

Igualmente, subraya que la mayoría de las agresiones registradas (74,56%) no permiten identificar la relación entre víctima y agresor, cuando esta se conoce. Tras este grupo mayoritario, destacan las victimizaciones en las que existía una relación de pareja o expareja (4,48%), seguidas de aquellas en las que la relación era la de amistad (3,86%).

De la misma manera, la violencia en el ámbito doméstico, excluyendo las relaciones íntimas, alcanza un (5,72%), con especial incidencia de hijo (2,11%). Considerando todos los vínculos de confianza o proximidad social, excluyendo las relaciones familiares y de pareja o expareja (amistad, conocidos, ámbito laboral, escolar) suponen más del 32% de las victimizaciones con relación conocida.

Respecto a la nacionalidad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual registradas en España en 2024, el 73,03% de ellas fueron de nacionalidad española, mientras que el 26,97% correspondieron a personas extranjeras. De las primeras, 14.064 eran mujeres y 2.561 hombres. De las que pertenecían a otro país, 5.454 eran mujeres y 685 hombres.

Entre las víctimas extranjeras, la mayoría proceden del continente americano (55,49%), seguidas de países europeos distintos de España (20,13%). Por países concretos, Colombia (4,96% del total de victimizaciones) y Marruecos (2,31%) encabezan la lista de nacionalidades extranjeras más representadas.

Pese al aumento de los delitos, el porcentaje de esclarecimiento alcanza el 83,3%, el valor más elevado de la serie histórica. Por tipología delictiva, todas superan el 60%, con la excepción del delito de contacto mediante tecnología con menor de 16 años con fines sexuales (grooming), que registra un 44,04%. Por el contrario, los delitos con mayor representación, que son la agresión sexual, con y sin penetración, así como los relativos a la prostitución, alcanzan porcentajes de esclarecimiento superiores al 80%.

De la misma manera, revela que 14.375 personas fueron detenidas o investigadas en 2024 por delitos contra la libertad sexual, 608 más que los de 2023 y 6.087 más que en 2018.

Por tipología penal, la mayoría de los detenidos o investigados en 2024 (8.815) pertenecen al grupo de agresión sexual y le sigue 3.244 en el de agresión sexual con penetración.

En paralelo, por el delito de distribución o difusión pública mediante tecnologías digitales de contenidos que promuevan delitos de prostitución o contra la libertad sexual de menores, se aprecia un incremento de 21 en 2023 a 50 personas en 2024.

La distribución por edad de las personas detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual en 2024 se concentra en los tramos jóvenes y de edad media. El grupo de 18 a 30 años reúne el mayor número de personas investigadas (29,32% del total), seguido del tramo de 31 a 40 años (20,95%) y de 41 a 50 años (19,10%). En todos los grupos predomina ampliamente el sexo masculino, con porcentajes superiores al 90% en la mayoría de las tipologías penales.

En el tramo de 14 a 17 años, que representa el 8,39% del total de personas detenidas o investigadas, se observa la mayor proporción relativa de mujeres (12,2%). En este segmento, las tipologías más frecuentes son las agresiones sexuales sin penetración y los delitos de exhibicionismo.

Las personas detenidas o investigadas de nacionalidad española representan el 60,76% del total. Entre las nacionalidades extranjeras, las más frecuentes son la marroquí (7,65%) y la colombiana (4,70%). América es el continente con mayor número de personas de nacionalidad extranjera detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, con un 16,08%, seguido de África, que concentra un 12,72%.

AUTORÍA MÚLTIPLE

Por otro lado, el estudio también aborda los delitos sexuales cometidos por autoría múltiple, con 552 hechos conocidos anotados en 2024, 65 menos que el año anterior y 80 menos que en 2022. De los hechos registrados en 2024, 358 pertenecen a agresiones sexuales y 194 a agresiones sexuales con penetración.

En materia de ciberdelincuencia sexual, señala que la pornografía infantil constituye la principal forma de criminalidad, seguida de los delitos de contacto a través de tecnologías digitales (grooming).