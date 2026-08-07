La Región de Murcia continúa este sábado con avisos por altas temperaturas

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia va a continuar este sábado con avisos amarillos por altas temperaturas, unas temperaturas que volverán a rozar los 40 grados, según han informado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, a las alertas por lluvias (hasta 15 litros por m2 en una hora) y tormentas que permanecen hoy viernes activas en la comarca del Noroeste, hasta las 22.00 horas, este sábado emite un boletín de aviso amarillo para el Noroeste, Vega del Segura, Guadalentín, Lorca y Águilas, por temperaturas de hasta 38 grados, de las 13.00 a las 21.00 horas.