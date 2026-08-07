La Región de Murcia eleva a 17 las playas con servicio de baño asistido este verano

La consejera Carmen Conesa, con su equipo, concejales de Cartagena y representantes de Famdif en la playa de Levante de Cabo de Palos. - CARM

Seis arenales incorporan este servicio y cuatro playas de Cartagena alcanzan la máxima categoría de accesibilidad

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia cuenta este verano con 17 playas que ofrecen servicio gratuito de baño asistido, seis más que el pasado año, según el informe sobre accesibilidad en las playas elaborado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, en colaboración con Famdif/Cocemfe Murcia.

El documento recoge además que las playas de Levante de Cabo de Palos, Playa Honda, Puerto Bello y San Ginés, en Cartagena, han obtenido la categoría de 'punto accesible', la máxima clasificación contemplada en el estudio al reunir itinerarios adaptados, vestuarios, aseos, duchas accesibles y servicio de baño asistido, según ha informado la Comunidad.

En concreto, el servicio de baño asistido, que dispone de personal especializado y sillas anfibias para facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida, está disponible este verano en seis playas de Águilas, tres de la bahía de Mazarrón, seis del Mar Menor y dos de La Manga en la vertiente mediterránea.

Asimismo, la Región dispone de tres playas con zonas de baño adaptado dentro del mar: La Colonia, en Águilas; Villananitos, en San Pedro del Pinatar; y El Puerto, en Mazarrón, equipadas con plataformas de acceso, pasamanos, butacas sumergidas y zonas de sombra.

El informe amplía este año su ámbito de análisis hasta los 84 puntos de acceso distribuidos en 76 playas del litoral regional, diez más que en la campaña anterior. De ellos, 67 han sido clasificados como practicables, lo que representa el 80% del total.

Los técnicos evaluaron aspectos como los aparcamientos reservados, la señalización, los itinerarios accesibles, rampas, pasarelas, aseos y vestuarios adaptados, duchas, zonas de sombra y equipamientos específicos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

La información sobre las condiciones de accesibilidad de las playas puede consultarse tanto en el portal turístico de la Región de Murcia como en la aplicación móvil 'ACCEDE Playas', desarrollada por Famdif/Cocemfe Murcia.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, que ha visitado este viernes la playa de Levante de Cabo de Palos, ha subrayado que estas vías ofrecen "información fiable y actualizada para que cualquier persona pueda elegir la playa que mejor se adapte a sus necesidades, al tiempo que ayuda a los ayuntamientos a seguir mejorando sus equipamientos". En este sentido, el estudio incorpora propuestas específicas de mejora para cada playa, con el objetivo de seguir ampliando la red de playas accesibles y consolidar a la Región de Murcia como un destino comprometido con la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades.